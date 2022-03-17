https://ria.ru/20220317/brukhunova-1778620355.html

Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram

Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram - РИА Новости, 17.03.2022

Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram

Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки определенных функций в Telegram. Ей не понравилось, что под фотографией сына Вагана пользователи стали... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:28

2022-03-17T12:28

2022-03-17T12:28

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шоу-бизнес

татьяна брухунова

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки определенных функций в Telegram. Ей не понравилось, что под фотографией сына Вагана пользователи стали оставлять нелестные смайлики.В комментариях ей подсказали, что автор по желанию в настройках может запретить использование определенных смайликов.Сын Татьяны и Евгения родился в марте 2020 года. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко.

https://ria.ru/20220315/fadeev-1778302516.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, татьяна брухунова