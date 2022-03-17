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Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram - РИА Новости, 17.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220317/brukhunova-1778620355.html
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram - РИА Новости, 17.03.2022
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки определенных функций в Telegram. Ей не понравилось, что под фотографией сына Вагана пользователи стали... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:28
2022-03-17T12:28
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
татьяна брухунова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки определенных функций в Telegram. Ей не понравилось, что под фотографией сына Вагана пользователи стали оставлять нелестные смайлики.В комментариях ей подсказали, что автор по желанию в настройках может запретить использование определенных смайликов.Сын Татьяны и Евгения родился в марте 2020 года. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко.
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знаменитости, шоу-бизнес, татьяна брухунова
12:28 17.03.2022
 
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram

Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram из-за своего сына

© Фото : @bruhunova/InstagramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : @bruhunova/Instagram
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки определенных функций в Telegram. Ей не понравилось, что под фотографией сына Вагана пользователи стали оставлять нелестные смайлики.
"О психологическом состоянии тех ущербных, кто такое себе позволяет говорить не стану, но поняла – Telegram не для размещения фото детей. Как допустимо не иметь возможности создателю канала не блокировать за такое?! Я не понимаю", – написала супруга Евгения Петросяна.
© Татьяна Брухунова/TelegramПост от 16 марта 2022 в телеграм-канале Татьяны Брухуновой
Пост от 16 марта 2022 в телеграм-канале Татьяны Брухуновой
© Татьяна Брухунова/Telegram
В комментариях ей подсказали, что автор по желанию в настройках может запретить использование определенных смайликов.
Сын Татьяны и Евгения родился в марте 2020 года. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко.
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