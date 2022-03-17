https://ria.ru/20220317/brukhunova-1778620355.html
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram - РИА Новости, 17.03.2022
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки определенных функций в Telegram. Ей не понравилось, что под фотографией сына Вагана пользователи стали... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:28
2022-03-17T12:28
2022-03-17T12:28
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шоу-бизнес
татьяна брухунова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки определенных функций в Telegram. Ей не понравилось, что под фотографией сына Вагана пользователи стали оставлять нелестные смайлики.В комментариях ей подсказали, что автор по желанию в настройках может запретить использование определенных смайликов.Сын Татьяны и Евгения родился в марте 2020 года. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, татьяна брухунова
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram из-за своего сына