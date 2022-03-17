https://ria.ru/20220317/bayden-1778747502.html

США пригрозили Китаю последствиями за поддержку спецоперации России

США пригрозили Китаю последствиями за поддержку спецоперации России - РИА Новости, 18.03.2022

США пригрозили Китаю последствиями за поддержку спецоперации России

Президент США Джо Байден заявит руководству Китая, что Вашингтон предпримет меры, если станет известно о поддержке Пекином операции российских войск на Украине, РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-17T21:58

2022-03-17T21:58

2022-03-18T00:04

в мире

сша

россия

джо байден

си цзиньпин

китай

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявит руководству Китая, что Вашингтон предпримет меры, если станет известно о поддержке Пекином операции российских войск на Украине, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен."Президент Байден проведет переговоры с председателем Си (Цзиньпином. — Прим. ред.) завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии", — сказал глава американской дипломатии.Ранее стало известно, что переговоры руководителей США и Китая состоятся в пятницу.По словам Блинкена, Вашингтон призывает все страны применить любые способы воздействия, чтобы заставить Москкву прекратить операцию. Он добавил, что Пекин в данном случае несет особенную ответственность."Китай, отказываясь осудить агрессию и представляясь нейтральной стороной, кажется, двигается в обратном направлении", — предупредил госсекретарь.Он добавил, что, по оценке США, Китай "рассматривает возможность прямой помощи России по части военного оборудования на Украине".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Накануне Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220317/oshibki-1778676853.html

https://ria.ru/20220317/kitay-1778652858.html

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сша

россия

китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, джо байден, си цзиньпин, китай