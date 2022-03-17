20:18 17.03.2022 (обновлено: 20:28 17.03.2022)
Амнистию можно провести по некоторым уголовным статьям, заявил депутат
Депутат Нилов заявил, что амнистию можно провести по некоторым уголовным статьям
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что при проведении амнистии не стоит ограничиваться только экономическими статьями.
"Считаю, что не надо ограничиваться исключительно экономическими статьями. Можно посмотреть шире. Например, небольшая кража при условии компенсации ущерба. И категории тоже - женщины с детьми, инвалиды с соответствующими заболеваниями", - сказал Нилов.
Как отметил парламентарий, важно "внимательно посмотреть и определить ту категорию, которая не может принести никакого вреда".
"Нетяжкие статьи в отношении определенных социальных групп тоже можно учесть и отпустить. У нас плохая демографическая ситуация, есть потребность в трудовых ресурсах. Надо дать возможность", - отметил политик и добавил, что в ЛДПР убеждены, что ГД редко пользуется "своим правом выпускать на свободу".
Ранее группа депутатов Госдумы и сенатор Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести, документ опубликован в думской электронной базе.