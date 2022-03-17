https://ria.ru/20220317/amnistiya-1778737863.html

Амнистию можно провести по некоторым уголовным статьям, заявил депутат

Амнистию можно провести по некоторым уголовным статьям, заявил депутат - РИА Новости, 17.03.2022

Амнистию можно провести по некоторым уголовным статьям, заявил депутат

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что при проведении амнистии не стоит ограничиваться только... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:18

2022-03-17T20:18

2022-03-17T20:28

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что при проведении амнистии не стоит ограничиваться только экономическими статьями.Как отметил парламентарий, важно "внимательно посмотреть и определить ту категорию, которая не может принести никакого вреда"."Нетяжкие статьи в отношении определенных социальных групп тоже можно учесть и отпустить. У нас плохая демографическая ситуация, есть потребность в трудовых ресурсах. Надо дать возможность", - отметил политик и добавил, что в ЛДПР убеждены, что ГД редко пользуется "своим правом выпускать на свободу".Ранее группа депутатов Госдумы и сенатор Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести, документ опубликован в думской электронной базе.

https://ria.ru/20220314/fns-1778099025.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, общество, госдума рф, совет федерации рф, политика, лдпр