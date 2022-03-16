08:00 16.03.2022 (обновлено: 08:15 16.03.2022)
Самим пригодится. Почему Россия запретила вывозить зерно и сахар
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе макаронных изделий в гипермаркете "Ашан"
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Продукты в мире дорожают на десятки процентов из-за ажиотажного спроса. И это еще не предел, предупреждают аналитики. Скажутся проблемы логистики и санкции против России, поставляющей львиную долю зерновых на глобальный рынок. Москва объявила временный запрет на экспорт, чтобы не допустить дефицита и разгона цен.
Табу на экспорт
Вывозить пшеницу, меслин (смесь мягкой пшеницы и ржи), рожь, ячмень и кукурузу в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нельзя до 30 июня. Ограничения распространяются на белый и тростниковый сахар. Эти продукты запретили поставлять в третьи страны до конца лета.
Но есть исключения. Отгрузки продолжат для оказания гуманитарной помощи, а также "в рамках международных транзитных перевозок", сообщает пресс-служба правительства.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники МЧС России разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области
Военнослужащие и сотрудники МЧС России разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области
Наложить табу пришлось из-за ускорившейся мировой инфляции. Цены на продукты в феврале росли рекордно, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Больше всего подорожали растительные масла: по сравнению с январем прибавили 8,5%. Молочка — почти 6,5%.
И теперь многие опасаются нехватки продовольствия. Ситуация усугубляется тем, что фермеры вынуждены отказаться от удобрений — не по карману.
Повышается спрос на сельхозпродукцию, в том числе российскую. И это тоже отражается на котировках культур. Например, с середины февраля пшеница подорожала на 38%, сахар — на 6%.
Из-за ослабления курса рубля отечественным экспортерам выгоднее продавать за границу. Там купят и заплатят больше.
"Если пустить ситуацию на самотек, цены на продовольствие резко взлетят внутри страны и некоторых видов продукции будет не хватать. Именно такого развития событий пытаются избежать", — объясняет Петр Заборцев, директор по инновациям в компании "ОС-Центр".
Как показывает практика, воспользоваться ситуацией могут недобросовестные игроки рынка. Они искусственно создают нехватку товаров, причем социально значимых. Например, этим грешат посредники-фасовщики, которые придерживают у себя сахар. Не теряются оптовики и розничные продавцы, активно переписывая ценники.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Лента" в Реутове Московской области
Покупательница в гипермаркете "Лента" в Реутове Московской области
Правительство хочет защитить внутренний продовольственный рынок. Особенно в условиях санкций, когда сокращается объем импортных товаров, а цены на них растут.
"Главная цель — повысить поставки внутри страны. Не допустить подорожания основных продуктов. Даже в ущерб экспортной выручке", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Ограничения позволят сохранить отечественный рынок наполненным.
Минус два игрока
Крупнейший в мире экспортер пшеницы — Россия. Ее опережают только страны ЕС, вместе взятые, следует из мартовского отчета Министерства сельского хозяйства США о мировой торговле зерном.
Как отмечают в ведомстве, с июля 2020-го по июнь 2021-го на долю России пришлось около 16% всех глобальных поставок культуры. На Евросоюз — 18%. На третьем месте Австралия: она экспортирует 13%.
По состоянию на февраль Россия уже отгрузила свыше 21,5 миллиона тонн пшеницы. Основные покупатели — Египет и Турция.
"Страна всегда продавала на внешние рынки существенную долю произведенной продукции агропромышленного комплекса. Внутреннее потребление не страдало. Запасы сохранялись и всегда пополнялись", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.
Хороший урожай ожидают и в этом сезоне. По оценке Минсельхоза, отечественные фермеры соберут около 123 миллионов тонн зерна. Культуры успешно перезимовали. В метровом слое почвы — от 120 до 180 миллиметров влаги.
Сбор урожая в Новосибирской области
В прошлом году урожай составил 120,7 миллиона тонн. Но тогда мировые цены были примерно в полтора раза ниже. К тому же сейчас добавились антироссийские санкции.
"В условиях фактической блокады черноморских портов со стороны Запада Россия физически не может экспортировать товары на привычные рынки — в Европу или на Ближний Восток", — объясняет аналитик.
Санкции против России окажут большее влияние на мировую экономику, чем ситуация на Украине, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
"Хорошие запасы, а также ожидаемый высокий урожай зерновых стабилизируют цены на товары внутри страны в течение года. Для других государств запрет на экспорт может оказаться крайне болезненным, приведет к подорожанию продуктов и дефициту отдельных позиций", — прогнозирует Деев.
Об этом предупреждает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. По ее подсчетам, мировые цены на продовольствие могут вырасти на 8-22% из-за конфликта на Украине.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
На Россию и Украину приходится более трети глобального объема экспорта зерновых. Их общая доля по экспорту ячменя, пшеницы и кукурузы за последние пять лет составила 19%, 14% и 4% соответственно. Обе страны — лидеры по поставкам рапсового масла. По подсолнечному занимают половину рынка. Неудивительно, что из-за событий на Украине Старый Свет уже столкнулся с нехваткой сырья.
Не пройдет незамеченным и запрет на отгрузку зерновых в ЕАЭС. "Такое решение может стать дополнительным негативом. Россия — глобальный лидер по экспорту пшеницы. В 2020-2021 годах он составил около 33 миллионов тонн, по данным Федеральной таможенной службы. Это намного больше, чем у ЕС (27,5 миллиона тонн), Канады и США (по 27 миллионов тонн). У Австралии — 19 с половиной", — перечисляет Марк Гойхман.
На рынке сахара доля России намного ниже: восьмое место среди стран-производителей. "Соответственно, воздействие ограничения поставок на конъюнктуру будет ниже, чем по зерновым", — отмечает экономист.
Кроме того, не стоит забывать, что запрет экспорта будет действовать временно. Когда геополитическая ситуация нормализуется, возможно смягчение санкций или уменьшение ограничений во второй половине года.
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