https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html

Самим пригодится. Почему Россия запретила вывозить зерно и сахар

Самим пригодится. Почему Россия запретила вывозить зерно и сахар - РИА Новости, 16.03.2022

Самим пригодится. Почему Россия запретила вывозить зерно и сахар

Продукты в мире дорожают на десятки процентов из-за ажиотажного спроса. И это еще не предел, предупреждают аналитики. Скажутся проблемы логистики и санкции... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:00

2022-03-16T08:00

2022-03-16T08:15

экономика

марк гойхман

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

египет

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Продукты в мире дорожают на десятки процентов из-за ажиотажного спроса. И это еще не предел, предупреждают аналитики. Скажутся проблемы логистики и санкции против России, поставляющей львиную долю зерновых на глобальный рынок. Москва объявила временный запрет на экспорт, чтобы не допустить дефицита и разгона цен.Табу на экспортВывозить пшеницу, меслин (смесь мягкой пшеницы и ржи), рожь, ячмень и кукурузу в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нельзя до 30 июня. Ограничения распространяются на белый и тростниковый сахар. Эти продукты запретили поставлять в третьи страны до конца лета.Но есть исключения. Отгрузки продолжат для оказания гуманитарной помощи, а также "в рамках международных транзитных перевозок", сообщает пресс-служба правительства.Наложить табу пришлось из-за ускорившейся мировой инфляции. Цены на продукты в феврале росли рекордно, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Больше всего подорожали растительные масла: по сравнению с январем прибавили 8,5%. Молочка — почти 6,5%.И теперь многие опасаются нехватки продовольствия. Ситуация усугубляется тем, что фермеры вынуждены отказаться от удобрений — не по карману.Повышается спрос на сельхозпродукцию, в том числе российскую. И это тоже отражается на котировках культур. Например, с середины февраля пшеница подорожала на 38%, сахар — на 6%.Из-за ослабления курса рубля отечественным экспортерам выгоднее продавать за границу. Там купят и заплатят больше."Если пустить ситуацию на самотек, цены на продовольствие резко взлетят внутри страны и некоторых видов продукции будет не хватать. Именно такого развития событий пытаются избежать", — объясняет Петр Заборцев, директор по инновациям в компании "ОС-Центр".Как показывает практика, воспользоваться ситуацией могут недобросовестные игроки рынка. Они искусственно создают нехватку товаров, причем социально значимых. Например, этим грешат посредники-фасовщики, которые придерживают у себя сахар. Не теряются оптовики и розничные продавцы, активно переписывая ценники.Правительство хочет защитить внутренний продовольственный рынок. Особенно в условиях санкций, когда сокращается объем импортных товаров, а цены на них растут."Главная цель — повысить поставки внутри страны. Не допустить подорожания основных продуктов. Даже в ущерб экспортной выручке", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Ограничения позволят сохранить отечественный рынок наполненным.Минус два игрокаКрупнейший в мире экспортер пшеницы — Россия. Ее опережают только страны ЕС, вместе взятые, следует из мартовского отчета Министерства сельского хозяйства США о мировой торговле зерном.Как отмечают в ведомстве, с июля 2020-го по июнь 2021-го на долю России пришлось около 16% всех глобальных поставок культуры. На Евросоюз — 18%. На третьем месте Австралия: она экспортирует 13%.По состоянию на февраль Россия уже отгрузила свыше 21,5 миллиона тонн пшеницы. Основные покупатели — Египет и Турция."Страна всегда продавала на внешние рынки существенную долю произведенной продукции агропромышленного комплекса. Внутреннее потребление не страдало. Запасы сохранялись и всегда пополнялись", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Хороший урожай ожидают и в этом сезоне. По оценке Минсельхоза, отечественные фермеры соберут около 123 миллионов тонн зерна. Культуры успешно перезимовали. В метровом слое почвы — от 120 до 180 миллиметров влаги.В прошлом году урожай составил 120,7 миллиона тонн. Но тогда мировые цены были примерно в полтора раза ниже. К тому же сейчас добавились антироссийские санкции."В условиях фактической блокады черноморских портов со стороны Запада Россия физически не может экспортировать товары на привычные рынки — в Европу или на Ближний Восток", — объясняет аналитик.Санкции против России окажут большее влияние на мировую экономику, чем ситуация на Украине, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс."Хорошие запасы, а также ожидаемый высокий урожай зерновых стабилизируют цены на товары внутри страны в течение года. Для других государств запрет на экспорт может оказаться крайне болезненным, приведет к подорожанию продуктов и дефициту отдельных позиций", — прогнозирует Деев.Об этом предупреждает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. По ее подсчетам, мировые цены на продовольствие могут вырасти на 8-22% из-за конфликта на Украине.На Россию и Украину приходится более трети глобального объема экспорта зерновых. Их общая доля по экспорту ячменя, пшеницы и кукурузы за последние пять лет составила 19%, 14% и 4% соответственно. Обе страны — лидеры по поставкам рапсового масла. По подсолнечному занимают половину рынка. Неудивительно, что из-за событий на Украине Старый Свет уже столкнулся с нехваткой сырья.Не пройдет незамеченным и запрет на отгрузку зерновых в ЕАЭС. "Такое решение может стать дополнительным негативом. Россия — глобальный лидер по экспорту пшеницы. В 2020-2021 годах он составил около 33 миллионов тонн, по данным Федеральной таможенной службы. Это намного больше, чем у ЕС (27,5 миллиона тонн), Канады и США (по 27 миллионов тонн). У Австралии — 19 с половиной", — перечисляет Марк Гойхман.На рынке сахара доля России намного ниже: восьмое место среди стран-производителей. "Соответственно, воздействие ограничения поставок на конъюнктуру будет ниже, чем по зерновым", — отмечает экономист.Кроме того, не стоит забывать, что запрет экспорта будет действовать временно. Когда геополитическая ситуация нормализуется, возможно смягчение санкций или уменьшение ограничений во второй половине года.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html

египет

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, марк гойхман, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), египет