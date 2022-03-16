https://ria.ru/20220316/voyna-1778405046.html

Латышские каратели СС рассказали о массовых расстрелах нацистами детей

Латышские каратели СС рассказали о массовых расстрелах нацистами детей - РИА Новости, 16.03.2022

Латышские каратели СС рассказали о массовых расстрелах нацистами детей

Управление ФСБ по Омской области рассекретило документы военной контрразведки Смерш, в том числе протоколы допросов, на которых латышские каратели СС,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:28

2022-03-16T11:28

2022-03-16T13:33

в мире

минск

германия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Управление ФСБ по Омской области рассекретило документы военной контрразведки Смерш, в том числе протоколы допросов, на которых латышские каратели СС, участвовавшие в расстреле мирных жителей СССР, рассказывали, как это происходило.Так, среди материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, приводится протокол допроса латыша по фамилии Озолс. В 1941 году он был офицером, но пошел на добровольное сотрудничество с нацистами."Мужчины в основном ничего не говорили, а женщины кричали, плакали и просили их не расстреливать. Что касается детей, то последние также, стоя у ям, вместе со своими матерями поднимали сильный крик, плакали, ибо для них было понятно, что их будут расстреливать", — рассказал коллаборационист.По его словам, только в Минске СС расстреляли более десяти тысяч мирных жителей."Попадались и такие, которые после произведенных в них выстрелов оставались еще некоторое время живы. Немцы запрещали их расстреливать, и люди сбрасывались в ямы живыми и зарывались землей", — заявил каратель.Он также признался, что в конце июля 1942 года вместе со своими полицейскими оцеплял гетто в Минске, а другие команды занимались вылавливанием евреев, которые прятались в погребах и подвалах."За три дня нам удалось выловить свыше пяти тысяч человек. Все они были нами доставлены к месту расстрела, где были расстреляны предыдущие люди", — сказал коллаборационист.Еще один латыш, Гульбис, также поступивший на службу к немцам в сентябре 1941 года, говорил на допросах: "Немецкие офицеры объявили, что евреи подлежат все поголовно истреблению, а также расстрелу подлежат все лица, которые в той или иной мере сочувственно относились к советской власти, не говоря уже о партийно-советском активе".Он признался, что лично расстрелял двух женщин и трех мужчин: "Если раньше перед расстрелом люди ставились на поверхность вырытой ямы, то в данном случае <…> все они были поставлены в яму, и я, стоя на поверхности, стрелял в них прямо в головы".По его словам, многие перед расстрелом плакали и кричали, просили их не расстреливать, но были и такие, кто выкрикивал на пороге смерти: "Да здравствует Советская Россия!"В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. В марте 2021-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что многочисленные уголовные дела о зверствах нацистов объединят в одно — о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220311/otmena-1777737810.html

минск

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, минск, германия, великая отечественная война (1941-1945)