https://ria.ru/20220316/ukraina-1778526951.html
В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной
В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной
В Кремле после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования заявили РИА Новости о преждевременности раскрывать какие-либо... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:35
2022-03-16T18:35
2022-03-16T18:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования заявили РИА Новости о преждевременности раскрывать какие-либо наборы договоренностей.FT со ссылкой на источники написала, что Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения армии."Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности и существует ли такой план.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778473524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной
Пресс-секретарь Песков: пока преждевременно раскрывать договоренности России и Украины