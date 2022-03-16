https://ria.ru/20220316/ukraina-1778526951.html

В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной

В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной

В Кремле после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования заявили РИА Новости о преждевременности раскрывать какие-либо... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:35

2022-03-16T18:35

2022-03-16T18:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования заявили РИА Новости о преждевременности раскрывать какие-либо наборы договоренностей.FT со ссылкой на источники написала, что Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения армии."Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности и существует ли такой план.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778473524.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий песков, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр