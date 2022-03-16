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В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778526951.html
В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной
В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной
В Кремле после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования заявили РИА Новости о преждевременности раскрывать какие-либо... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:35
2022-03-16T18:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования заявили РИА Новости о преждевременности раскрывать какие-либо наборы договоренностей.FT со ссылкой на источники написала, что Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения армии."Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности и существует ли такой план.
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в мире, дмитрий песков, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
18:35 16.03.2022
 
В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной

Пресс-секретарь Песков: пока преждевременно раскрывать договоренности России и Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования заявили РИА Новости о преждевременности раскрывать какие-либо наборы договоренностей.
FT со ссылкой на источники написала, что Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения армии.
"Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности и существует ли такой план.
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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