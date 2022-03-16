https://ria.ru/20220316/plan-1778503027.html

Россия и Украина подготовили план по прекращению огня, сообщили СМИ

Россия и Украина подготовили план по прекращению огня, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022

Россия и Украина подготовили план по прекращению огня, сообщили СМИ

Британская газета Financial Times утверждает, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:35

2022-03-16T17:35

2022-03-16T18:53

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обострение ситуации в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британская газета Financial Times утверждает, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения украинских вооруженных сил.Отмечается, что план подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО и должен гарантировать, что страна не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.Официального подтверждения о подготовке такого плана от сторон пока не поступало.В среду глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что на переговорах обсуждается сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация страны, а также целый комплекс вопросов, связанных с размером ее армии. Киев предлагает "австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что эта идея может рассматриваться как компромисс. Также Песков после публикации в СМИ информации о подготовке плана урегулирования сообщил, что в Кремле считают преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей.В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778473524.html

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778418841.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778431722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, в мире, владимир мединский, владимир путин, вооруженные силы рф, донбасс, ситуация в днр и лнр, сша, великобритания, турция, нато