17:35 16.03.2022 (обновлено: 18:53 16.03.2022)
Россия и Украина подготовили план по прекращению огня, сообщили СМИ
FT: Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британская газета Financial Times утверждает, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения украинских вооруженных сил.
Отмечается, что план подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО и должен гарантировать, что страна не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Официального подтверждения о подготовке такого плана от сторон пока не поступало.
В среду глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что на переговорах обсуждается сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация страны, а также целый комплекс вопросов, связанных с размером ее армии. Киев предлагает "австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что эта идея может рассматриваться как компромисс. Также Песков после публикации в СМИ информации о подготовке плана урегулирования сообщил, что в Кремле считают преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей.
В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.