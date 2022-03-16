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Росгвардия отразила нападение неонацистов на Каховскую ГЭС

Росгвардия отразила нападение неонацистов на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 16.03.2022

Росгвардия отразила нападение неонацистов на Каховскую ГЭС

Российские подразделения не позволили украинским неонацистам захватить Каховскую ГЭС, объект контролирует Росгвардия, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:24

2022-03-16T12:24

2022-03-16T13:25

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

владимир путин

донецкая народная республика

запорожье

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские подразделения не позволили украинским неонацистам захватить Каховскую ГЭС, объект контролирует Росгвардия, сообщило ведомство на своем сайте.Подчеркивается, что эта гидроэлектростанция — стратегический объект, на ней "возобновляется нормальная жизнь", работники постепенно возвращаются на свои места."Так как единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр является Каховская ГЭС, через нее был организован зеленый коридор. Теперь беженцы могут вернуться домой", — заключили в Росгвардии.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), каховская гэс, россия