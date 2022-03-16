https://ria.ru/20220316/ukraina-1778386024.html

Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов"

Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов" - РИА Новости, 16.03.2022

Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов"

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил конфисковать и направить миллиарды долларов Владимира Зеленского и украинских олигархов на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:39

2022-03-16T09:39

2022-03-16T11:06

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

признание днр и лнр в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил конфисковать и направить миллиарды долларов Владимира Зеленского и украинских олигархов на восстановление экономики Украины.При этом глава парламента подчеркнул, что Зеленский и его подельники предстанут перед судом наподобие Нюрнбергского трибунала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии