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Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов" - РИА Новости, 16.03.2022
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Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов"
Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов" - РИА Новости, 16.03.2022
Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов"
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил конфисковать и направить миллиарды долларов Владимира Зеленского и украинских олигархов на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:39
2022-03-16T11:06
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
признание днр и лнр в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил конфисковать и направить миллиарды долларов Владимира Зеленского и украинских олигархов на восстановление экономики Украины.При этом глава парламента подчеркнул, что Зеленский и его подельники предстанут перед судом наподобие Нюрнбергского трибунала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Владимира Константинова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220316/aeroport-1778364659.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии
09:39 16.03.2022 (обновлено: 11:06 16.03.2022)
 
Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов"

Спикер парламента Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил конфисковать и направить миллиарды долларов Владимира Зеленского и украинских олигархов на восстановление экономики Украины.
"Учитывая, что он (Владимир Зеленский – ред.) полностью управляется американцами и не автономен, было бы неплохо конфисковать его миллиарды долларов на счетах. Я думаю, для восстановления экономики Украины эти деньги и деньги украинских олигархов пригодятся", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
При этом глава парламента подчеркнул, что Зеленский и его подельники предстанут перед судом наподобие Нюрнбергского трибунала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 01:40
Работники аэропорта Пизы отказались грузить в самолет оружие для Украины
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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