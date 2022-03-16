09:39 16.03.2022 (обновлено: 11:06 16.03.2022)
Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов"
Спикер парламента Константинов предложил конфисковать у Зеленского "миллиарды долларов"
Президент Украины Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил конфисковать и направить миллиарды долларов Владимира Зеленского и украинских олигархов на восстановление экономики Украины.
"Учитывая, что он (Владимир Зеленский – ред.) полностью управляется американцами и не автономен, было бы неплохо конфисковать его миллиарды долларов на счетах. Я думаю, для восстановления экономики Украины эти деньги и деньги украинских олигархов пригодятся", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
При этом глава парламента подчеркнул, что Зеленский и его подельники предстанут перед судом наподобие Нюрнбергского трибунала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.