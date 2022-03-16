https://ria.ru/20220316/konstantinov-1778395858.html

Владимир Константинов: туристы поедут в Крым через Запорожье и Харьков

Владимир Константинов: туристы поедут в Крым через Запорожье и Харьков - РИА Новости, 16.03.2022

Владимир Константинов: туристы поедут в Крым через Запорожье и Харьков

Экономические отношения Крыма и приграничной Херсонской области Украины уже восстанавливаются, а по мере того, как фронт будет отодвигаться, будут только... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:00

2022-03-16T11:00

2022-03-16T11:01

интервью

владимир константинов

россия

республика крым

туризм

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Экономические отношения Крыма и приграничной Херсонской области Украины уже восстанавливаются, а по мере того, как фронт будет отодвигаться, будут только нарастать: регион мог бы поставлять соседям вино и рис, а экспортировать фрукты и овощи, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. О том, как будет восстанавливаться железнодорожное сообщение, когда туристы из Москвы поедут в Крым через Запорожье и Харьков, и как полуостров планирует отметить восьмую годовщину воссоединения с Россией, Константинов рассказал в интервью РИА Новости. Беседовал Виктор Лященко.— Владимир Андреевич, каковы, на ваш взгляд, главные достижения российского Крыма за последние восемь лет?— Первое и самое главное — возвращение Крыма в свою цивилизационную общность, в русскую цивилизацию. Именно к этому стремились многие поколения крымчан, и именно это было целью Крымской весны: вернуться в лоно своей матери, России.Второе — это сохранение мира под надежной защитой российской государственности. Крымчане вернулись в страну, в которой можно жить безопасно, которой можно гордиться. Быть частью великой страны, своей Родины — эта мечта крымчан сбылась.Что касается экономических проблем, нам тоже есть чем гордиться. Вспомним хотя бы инфраструктурные проекты: наш мост, аэропорт, трассу "Таврида". А ведь еще появились новые больницы, детские сады, школы и так далее. Это колоссальное развитие всех сфер жизни Крыма. Наши доходы бюджета, инвестиции ни в какое сравнение не идут с украинским периодом. Люди поверили в себя и поняли, что можно улучшить жизнь каждого: от жителя самого маленького села до обитателя больших городов — вот это является основным результатом за восемь лет.— Какие перспективы открываются перед регионом на ближайшие годы?— Санкционная война потребует от нас капитальной перестройки экономической, да и социальной сфер страны. Но это открывает для нас и немалые перспективы. Заработал Северо-Крымский канал, что, конечно же, оживит аграрный сектор в северных и восточных регионах республики. Есть все основания надеяться на возрождение предприятий ВПК, и не только за счет военного заказа. Думаю, весь ВПК страны, демонстрирующий сейчас миру высокое качество и передовой технологический уровень своей продукции, включится в производство не только военной, но и мирной продукции. Теперь мы сами должны будем наполнять свой рынок, и спрос на производство всего будет гарантирован. Кстати, Крыма это не особо касается, но такая линия развития отвечает и на вопрос, куда девать то сырье, от которого начали нос воротить наши западные партнеры. Оно нам и самим понадобится. И оно у нас есть. А вот откуда его будут брать в прежних объемах эти партнеры — пусть у них теперь голова болит.Думаю, теперь гарантирован спрос на услуги крымской курортной сферы. Можно начинать срочно готовиться к курортному буму. И это даже не в ближайшие годы, а в ближайшие месяцы. У нас сформирована народная программа. Она сейчас активно реализуется. Именно ее реализация позволит Крыму сделать еще рывок вперед по пути нашего социально-экономического развития. В сложившейся ситуации ее надо будет скорректировать, но главное — ее необходимо выполнить. И мы это обязательно сделаем.— Есть ли подвижки в части признания Крыма в международном сообществе?— Для нас это и раньше не было самоцелью, а теперь и подавно. Признание российского статуса Крыма — это своего рода индикатор. Те, кто на стороне правды, наш выбор признают. Те, кто остаются под пятой империи лжи, не признают никогда. По мере освобождения из-под этой пяты той или иной страны будет множиться и число тех, кто наш статус признает. Скажем, можно быть уверенными в том, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации Украины, она обязательно признает российский статус Крыма.— Каким вы видите будущее Украины?— Будущее Украины будут решать ее граждане. И я думаю, что единого решения у них не будет. Это искусственное образование, грубо сшитое из очень разных регионов, на практике доказало свою нежизнеспособность. Вот пусть регионы и самоопределяются. Как мне видится, политическая судьба юго-востока этого бывшего государства, его центра и запада в дальнейшем будет разной.С кем-то из будущих государств, которые возникнут на месте Украины, мы будем дружить, с кем-то у нас установятся добрососедские отношения. Но одно их будет по-прежнему объединять: больше никогда с этих территорий не будет исходить угроза России и русским. В ходе процесса денацификации появятся новые имена, которые сменят обанкротившуюся украинскую политическую элиту.— Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Как вы считаете, какими должны быть ответные шаги? Допускаете ли вы национализации недвижимости Зеленского в Крыму?— Учитывая, что он полностью управляется американцами и не автономен, было бы неплохо конфисковать его миллиарды долларов на счетах. Я думаю, для восстановления экономики Украины эти деньги и деньги украинских олигархов пригодятся. Но главное, Зеленский и его подельники предстанут перед судом, наподобие Нюрнбергского трибунала. И тяжесть обвинений там будет такой, что национализация его квартиры — даже не семечки. Так что, не будем торопиться. Зачем нам уподобляться племенам бандерлогов, которые объявляют себя хозяевами джунглей, а способны только паразитировать на развалинах не ими созданной цивилизации. Мы — потомки великой культуры, а не бандеро-шухевических выродков. Мы продолжатели великой истории, а не всяких побасенок о зрадо-перемогах. И мы восстанавливаем справедливость, а не мелко мстим всякого рода негодяям.— Возможно ли уже в этом году возобновление экономических отношений с регионами Украины?— С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того, как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения. Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь, но это только начало нашего участия в процессе денацификации этой территории. Кстати, в денацификации других освобожденных территорий бывшей Украины мы тоже обязательно поучаствуем. С Херсонщиной у нас традиционные и очень органичные связи. Например, Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и много другое.— Стоит ли рассчитывать на полноценное транспортное сообщение?— Стоит. Уже сейчас оно восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова. Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укро-нацистами. Они на них засели, как соловьи-разбойники, прервав их функционирование на долгие восемь лет. Но теперь, прямо сейчас, соловьям-разбойникам выбиваются последние зубы. Больше свистеть и хулиганить на больших дорогах не смогут.— Значит, будет восстановлена и вторая ж/д ветка на Мелитополь и Запорожье?— Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков. Всякое отребье сумело их захватить и испортить, но по мере его уничтожения мы все это будем восстанавливать. Уверен, недалеко то время, когда бы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут. Остается только его окончательно денацифицировать.— Как сейчас обстоят дела с восстановлением Северо-Крымского канала?— Работы уже идут. Основные проблемы на той стороне, на украинской. Я думаю, в полном объеме это все будет возможно после завершения спецоперации. Объясню почему. Во-первых, у нас достаточный объем воды, во-вторых, необходима программа по развитию Северного Крыма, которая аккумулирует все те задачи по формированию всей мелиоративной системы подачи воды в более дальние участки Северного Крыма. Для этого региона это колоссальная возможность, мы можем опять вернуться к производству риса, это был традиционный и высокорентабельный бизнес. Все это можно, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вода шла в Крым отравленная, зараженная из биологических лабораторий, обнаруженных на Украине. Думаю, это маловероятно, но мы должны ориентироваться на самый худший сценарий с их стороны. Сегодня, я думаю, ни у кого нет сомнений, что эти люди готовы абсолютно на все. А вот тогда, когда эти мероприятия будут проведены, конечно, днепровская вода вновь станет полноценным достоянием Крыма.— Крым преодолел уже все блокады, устроенные в отношении полуострова за последние восемь лет Украиной?— Жизнь так устроена, что нам Запад без конца создает проблемы, всей нашей стране, поэтому все, что угодно от них может быть. Но в принципе, Крым уже самодостаточный регион: вода, электроэнергия, газ — все у нас есть, мост есть, мы готовы полностью работать как автономный регион.Одним словом, я бы не стал торопиться делать такие выводы. Пусть наши военные спокойно доделывают свою работу, а там посмотрим, что из последствий блокады со стороны Украины необходимо преодолевать, а что в связях с территориями к северу от полуострова формировать с учетом новых обстоятельств. Вот, скажем, два наиболее масштабных примера.О транспортных магистралях и их восстановлении мы уже поговорили. Но теперь-то есть Крымский мост. А значит, когда мы эти магистрали восстановим, Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также — индустриальными центрами бывшей Украины. Этого раньше не было. А теперь вот-вот появится.Другой момент. Восемь лет назад мы почти полностью зависели от подачи электроэнергии с украинской территории. Теперь мы имеем энергетическую самодостаточность плюс энергомост. Это тоже возможность маневра, которой раньше у нас не было.Одним словом, мы не возвращаемся на восемь лет назад. Мы идем вперед. И перед нами открываются новые горизонты, о которых еще месяц назад мы и мечтали с опаской. А теперь мы обязаны их оперативно и с максимальной выгодой для себя использовать.

https://ria.ru/20220314/krym-1777994084.html

https://ria.ru/20220311/kanal-1777664203.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777553537.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/torgovlya-1778373891.html

https://ria.ru/20220315/vodokhranilische-1778183784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, владимир константинов, россия, республика крым, туризм