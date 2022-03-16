https://ria.ru/20220316/ukraina-1778384749.html

Отправка наемников на Украину мешает нормализации в регионе, заявили в МИД

Отправка наемников на Украину мешает нормализации в регионе, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2022

Отправка наемников на Украину мешает нормализации в регионе, заявили в МИД

Отправка наемников и поставки оружия на Украину мешают нормализации и "раскачивают" ситуацию в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:32

2022-03-16T09:32

2022-03-16T10:57

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отправка наемников и поставки оружия на Украину мешают нормализации и "раскачивают" ситуацию в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Что касается незаконной деятельности иностранцев на территории Украины, наемничества, поставок оружия, то тут наша позиция неизменна. Такого рода активность дополнительно мешает нормализации, раскачивает регион, ведет к деградации в области безопасности. Доводим эти оценки до всех партнеров", - сказал глава департамента.Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, олаф шольц