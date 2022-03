https://ria.ru/20220316/pilipson-1778328824.html

Юрий Пилипсон: конфронтация с Европой – не наш выбор

Юрий Пилипсон: конфронтация с Европой – не наш выбор

Москва признательна Анкаре за содействие в урегулировании украинского кризиса, заявил РИА Новости в преддверии визита главы МИД Турции в Россию директор... РИА Новости, 16.03.2022

Москва признательна Анкаре за содействие в урегулировании украинского кризиса, заявил РИА Новости в преддверии визита главы МИД Турции в Россию директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. В эксклюзивном интервью он рассказал, отразилась ли ситуация вокруг Украины на российско-турецком партнерстве в сфере энергетики, к чему могут привести недружественные шаги ряда стран Европы в адрес России и как будет реагировать Москва на действия Черногории, объявившей очередного российского дипломата persona non grata.– Как вы оцениваете посредническую, а возможно, и иную роль Турции в ситуации вокруг Украины? Насколько Анкара может быть "честным брокером" с учетом данных о том, что турецкая разведка и СБУ вербовали в северной части Сирии боевиков для отправки на Украину?– Как известно, 10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии и содействии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Договоренность об этой встрече была достигнута ранее между президентами России и Турции. Признательны коллегам в Анкаре за организацию мероприятия, их готовность помочь в поиске развязки украинского кризиса.Опыт последних лет показывает, что с турецкими партнерами у нас есть определенный ресурс, позволяющий вырабатывать решения по самым деликатным и порой не менее спорным вопросам региональной политики. В частности, обоюдный деловой настрой вкупе с взаимным уважительным отношением воплощается в конкретные результаты в Сирии, имеются иные примеры.К настоящему времени состоялись уже три раунда российско-украинских консультаций в Республике Беларусь, переговорный процесс продолжается. Мы изначально заявляли о готовности к любым форматам общения, если они идут на пользу, дают возможность искать мирные дипломатические решения – разумеется, при безусловном учете интересов нашей национальной безопасности, принципиальных подходов, озвученных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.Что касается незаконной деятельности иностранцев на территории Украины, наемничества, поставок оружия, то тут наша позиция неизменна. Такого рода активность дополнительно мешает нормализации, раскачивает регион, ведет к деградации в области безопасности. Доводим эти оценки до всех партнеров.– Как украинский кризис может сказаться на российско-турецком сотрудничестве по урегулированию в Сирии?– Взаимодействие с турецкой стороной на сирийском треке по различным каналам идет в обычном режиме. Каких-либо изменений – под воздействием сторонних факторов типа украинских событий – в этой связи не наблюдаем.Наше сотрудничество основано, прежде всего, на прагматизме и обоюдной выгоде, направлено на укрепление безопасности и стабильности в регионе. Помимо двустороннего досье, безусловно, особенно ценим сложившееся взаимопонимание с Анкарой и Тегераном в рамках "астанинской тройки", которая продолжает оставаться наиболее эффективным механизмом переговоров.– Повлияла ли геополитическая обстановка на совместные проекты России и Турции, особенно в нефтегазовой сфере?– По достоинству оцениваем сбалансированную линию турецких партнеров, которые в отличие от многих не готовы поступиться своими национальными интересами, не поддаются бесцеремонному внешнему давлению.Стратегические проекты в нефтегазовом секторе, которые уже удалось воплотить, работают стабильно, приносят пользу, тогда как реализация пока не завершенных начинаний идет по плану, с соблюдением графиков. Более того, намерены наращивать взаимовыгодное многоканальное сотрудничество с Анкарой – не ограничиваясь сферой энергетики. Для этого есть широкие возможности, несмотря на потрясения в мировом хозяйстве, искусственно инспирированные западными странами.– Как бы вы прокомментировали позицию балканских государств по положению дел на Украине?– Видим, что подходы разнятся. Страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности. В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем "яростном неприятии" событий на Украине.Например, несколько озадачила реакция со стороны официальных лиц Словении – по уровню русофобии. В одностороннем порядке разрываются межведомственные соглашения. Граждане Словении отказываются от российских государственных наград, дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне. И это происходит на фоне учрежденного в прошлом году – причем по инициативе словенской стороны – Дня российско-словенской дружбы.Не поддаются пониманию и заявленные как Словенией, так и Хорватией планы поставки киевскому режиму летального вооружения. Авторы этой авантюры должны отдавать себе отчет в том, против кого оружие будет применяться. Специальная военная операция России на Украине достигнет своих целей, а нашим европейским "партнерам" придется расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям, складывавшимся поколениями.Что касается балканских государств, не участвующих в евроатлантических группировках, то тут наблюдаем совершенно иную картину. Босния и Герцеговина, например, придерживается нейтральной позиции, хотя отдельные политические деятели в Сараево стремятся – опять же с западной подачи – выдавать свои заявления о подключении БиГ к есовским санкциям за свершившийся факт. Эта опасная практика противоречит Конституции Боснии и Герцеговины, вредит интересам стабильности и безопасности на Балканах.Обратили внимание на серию массовых пророссийских мероприятий, состоявшихся недавно в различных городах Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Такая демонстрация братства и солидарности в условиях доминирующей сегодня в Европе агрессивной русофобии свидетельствует о реальных настроениях на Балканах.Сербия придерживается в украинских делах сбалансированного подхода, не стала присоединяться к антироссийской истерии, развязанной США и Евросоюзом. При этом там памятуют о собственных интересах и принципах. Такой независимый, разумный курс опирается на широкую поддержку сербских граждан. Свидетельство тому – прошедшие в Белграде масштабные акции в поддержку России.Северная Македония и Черногория, к сожалению, оказались под влиянием Запада, не сумели сформулировать сколько-нибудь самостоятельную политику на украинском направлении, подключились к фронтальному санкционному режиму. Это неизбежно ударит по ним самим, осложнит и без того непростую экономическую ситуацию. Конечно, пострадают двусторонние связи с Россией. Мы всех об этом давно и неоднократно предупреждали. Уместно напомнить, что недружественная линия тамошних лидеров по отношению к нашей стране не пользуется общественной поддержкой. Несмотря на попытки Запада навязать деструктивное единомыслие, граждане этих стран в состоянии сформировать объективную картину, отделить пропагандистскую ложь от фактов.– МИД Болгарии в марте текущего года объявил двух российских дипломатов "персона нон грата", затем последовала Черногория. На ваш взгляд, являются ли эти решения европейских стран самостоятельными или они приняты под влиянием Вашингтона или Брюсселя? К чему может привести такая тенденция?– Практика немотивированного объявления российских дипломатов persona non grata, к сожалению, стала довольно привычной для Болгарии. Начиная с ноября 2019 года из страны были вынуждены уехать уже 11 сотрудников загранучреждений России.В марте, как и прежде в аналогичных случаях, никаких внятных обоснований и доказательств "неподобающей" деятельности российских дипсотрудников представлено не было, что указывает на исключительно политический характер подобных демаршей. Очевидно, что речь идет об элементе развернутой на Западе сколь беспрецедентной, столь и беспардонной кампании по очернению России, стремлении наращивать моральный прессинг, создавать вокруг россиян атмосферу нетерпимости.Что касается Черногории, то местные власти действительно объявили одного российского дипломата persona non grata. И это не единичный случай за последние годы. Ответ обязательно последует.Недружественные действия, явно подсказанные извне, неизбежно ведут к дальнейшему усилению конфронтации, чреваты разрушительными последствиями для наших двусторонних отношений, отравляют и без того нездоровую геополитическую атмосферу в Европе. Это точно не наш выбор.

