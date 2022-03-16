Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html
В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине
В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине
Военная операция России на Украине достигнет своих целей, а Европе придется расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с Москвой, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:10
2022-03-16T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
европа
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777992923_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_12cfc655551baee04c7545a0c26fb24a.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военная операция России на Украине достигнет своих целей, а Европе придется расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Специальная военная операция России на Украине достигнет своих целей, а нашим европейским "партнерам" придется расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям, складывавшимся поколениями", - отметил Пилипсон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона &gt;&gt;
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
европа
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777992923_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_a8f4f9c4cd7a05b302d23c16ff104845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, европа, донбасс
09:10 16.03.2022 (обновлено: 10:58 16.03.2022)
 
В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине

Глава департамента МИД Пилипсон: Европе предстоит расплата за ущерб отношениям с Россией

© REUTERS / Christian Mang Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Christian Mang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военная операция России на Украине достигнет своих целей, а Европе придется расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Специальная военная операция России на Украине достигнет своих целей, а нашим европейским "партнерам" придется расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям, складывавшимся поколениями", - отметил Пилипсон.
Жители Украины в городе Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Европа предает Украину — по частям и целиком
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЕвропаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала