https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html

В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине

В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине

Военная операция России на Украине достигнет своих целей, а Европе придется расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с Москвой, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:10

2022-03-16T09:10

2022-03-16T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

европа

донбасс

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военная операция России на Украине достигнет своих целей, а Европе придется расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Специальная военная операция России на Украине достигнет своих целей, а нашим европейским "партнерам" придется расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям, складывавшимся поколениями", - отметил Пилипсон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

европа

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, европа, донбасс