https://ria.ru/20220316/ukraina-1778380303.html

Судьба юго-востока, центра и запада Украины будет разной, считают в Крыму

Судьба юго-востока, центра и запада Украины будет разной, считают в Крыму - РИА Новости, 16.03.2022

Судьба юго-востока, центра и запада Украины будет разной, считают в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политическая судьба юго-восточной, центральной и западной Украины будет разной. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:07

2022-03-16T09:07

2022-03-16T11:09

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

республика крым

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политическая судьба юго-восточной, центральной и западной Украины будет разной."Будущее Украины будут решать ее граждане. И я думаю, что единого решения у них не будет. Это искусственное образование, грубо сшитое из очень разных регионов, на практике доказало свою нежизнеспособность. Вот пусть регионы и самоопределяются. Как мне видится, политическая судьба юго-востока этого бывшего государства, его центра и запада в дальнейшем будет разной", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.По его словам, с кем-то из будущих государств, которые возникнут на месте Украины, Крым будет дружить и установятся добрососедские отношения."Но одно их будет по-прежнему объединять: больше никогда с этих территорий не будет исходить угроза России и русским", - подчеркнул глава парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, республика крым, владимир константинов, в мире