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В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter - РИА Новости, 16.03.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220316/twitter-1778431285.html
В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter
В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter
В Кремле давно не читают Twitter, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за баталиями российских РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:14
2022-03-16T13:33
дмитрий песков
медиавойны
технологии
илон маск
рамзан кадыров
дмитрий рогозин
twitter
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле давно не читают Twitter, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за баталиями российских политиков и американского предпринимателя Илона Маска в этой соцсети."Не следим, мы давно Twitter не читаем", - ответил Песков.Ранее Маск опубликовал в Twitter пост, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ посоветовал Маску не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории": ведь в одном "углу ринга" - "бизнесмен и твиттерный блогер", а в другом - "мировой политик, стратег, гроза Запада и США". Кадыров отметил, что по этой причине Маску нужно "подкачаться", чтобы из "нежной Илоны стать брутальным Илоном". В связи с этим он предложил бизнесмену пройти подготовку в нескольких центрах Чечни.После этого обращения Кадырова Маск переименовал свой Twitter-аккаунт с Elon Musk (Илон Маск) на Elona Musk (Илона Маск). На это глава Чеченской республики отреагировал, написав, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию. Также он выразил надежду, что про вызов президенту бизнесмен "все-таки пошутил".
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дмитрий песков, технологии, илон маск, рамзан кадыров, дмитрий рогозин, twitter, владимир путин
13:14 16.03.2022 (обновлено: 13:33 16.03.2022)
 
В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter

Пресс-секретарь Песков о спорах российских политиков с Маском: мы давно Twitter не читаем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле давно не читают Twitter, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за баталиями российских политиков и американского предпринимателя Илона Маска в этой соцсети.
"Не следим, мы давно Twitter не читаем", - ответил Песков.
Ранее Маск опубликовал в Twitter пост, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ посоветовал Маску не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории": ведь в одном "углу ринга" - "бизнесмен и твиттерный блогер", а в другом - "мировой политик, стратег, гроза Запада и США". Кадыров отметил, что по этой причине Маску нужно "подкачаться", чтобы из "нежной Илоны стать брутальным Илоном". В связи с этим он предложил бизнесмену пройти подготовку в нескольких центрах Чечни.
После этого обращения Кадырова Маск переименовал свой Twitter-аккаунт с Elon Musk (Илон Маск) на Elona Musk (Илона Маск). На это глава Чеченской республики отреагировал, написав, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию. Также он выразил надежду, что про вызов президенту бизнесмен "все-таки пошутил".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 17:54
Рогозин стихами ответил Маску, вызвавшему Путина на поединок
 
МедиавойныДмитрий ПесковТехнологииИлон МаскРамзан КадыровДмитрий РогозинTwitterВладимир Путин
 
 
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