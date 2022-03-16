https://ria.ru/20220316/twitter-1778431285.html

В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter

В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter

В Кремле давно не читают Twitter, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за баталиями российских РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:14

2022-03-16T13:14

2022-03-16T13:33

дмитрий песков

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технологии

илон маск

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле давно не читают Twitter, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за баталиями российских политиков и американского предпринимателя Илона Маска в этой соцсети."Не следим, мы давно Twitter не читаем", - ответил Песков.Ранее Маск опубликовал в Twitter пост, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ посоветовал Маску не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории": ведь в одном "углу ринга" - "бизнесмен и твиттерный блогер", а в другом - "мировой политик, стратег, гроза Запада и США". Кадыров отметил, что по этой причине Маску нужно "подкачаться", чтобы из "нежной Илоны стать брутальным Илоном". В связи с этим он предложил бизнесмену пройти подготовку в нескольких центрах Чечни.После этого обращения Кадырова Маск переименовал свой Twitter-аккаунт с Elon Musk (Илон Маск) на Elona Musk (Илона Маск). На это глава Чеченской республики отреагировал, написав, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию. Также он выразил надежду, что про вызов президенту бизнесмен "все-таки пошутил".

https://ria.ru/20220314/rogozin-1778125202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, технологии, илон маск, рамзан кадыров, дмитрий рогозин, twitter, владимир путин