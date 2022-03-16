13:14 16.03.2022 (обновлено: 13:33 16.03.2022)
В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter
Пресс-секретарь Песков о спорах российских политиков с Маском: мы давно Twitter не читаем
Логотип социальной сети Twitter
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Кремле давно не читают Twitter, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за баталиями российских политиков и американского предпринимателя Илона Маска в этой соцсети.
"Не следим, мы давно Twitter не читаем", - ответил Песков.
Ранее Маск опубликовал в Twitter пост, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ посоветовал Маску не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории": ведь в одном "углу ринга" - "бизнесмен и твиттерный блогер", а в другом - "мировой политик, стратег, гроза Запада и США". Кадыров отметил, что по этой причине Маску нужно "подкачаться", чтобы из "нежной Илоны стать брутальным Илоном". В связи с этим он предложил бизнесмену пройти подготовку в нескольких центрах Чечни.
После этого обращения Кадырова Маск переименовал свой Twitter-аккаунт с Elon Musk (Илон Маск) на Elona Musk (Илона Маск). На это глава Чеченской республики отреагировал, написав, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию. Также он выразил надежду, что про вызов президенту бизнесмен "все-таки пошутил".
14 марта, 17:54Рогозин стихами ответил Маску, вызвавшему Путина на поединок