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"Детский мир" зафиксировал цены на товары первой необходимости - РИА Новости, 16.03.2022
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"Детский мир" зафиксировал цены на товары первой необходимости
"Детский мир" зафиксировал цены на товары первой необходимости - РИА Новости, 16.03.2022
"Детский мир" зафиксировал цены на товары первой необходимости
Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зафиксировал цены на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:06
2022-03-16T15:06
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
детский мир (группа компаний)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зафиксировал цены на товары первой необходимости, сообщает компания.ФАС 5 марта сообщила, что запросила у "Детского мира" информацию, в том числе о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году, для проверки обоснованности роста цен на детские товары."ГК "Детский мир", мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, установил максимально доступные розничные цены на товары первой необходимости, включая детское питание, подгузники, а также детскую одежду и обувь", - говорится в сообщении компании.В перечень товаров, на которые зафиксированы цены, вошли детское питание (каши, пюре, смеси, молоко, творог); товары детской гигиены (подгузники, пеленки, присыпки, влажные салфетки, мыло, зубная паста); принадлежности для кормления (бутылочки и пустышки); а также зимние и демисезонные ботинки, кроссовки, туфли, комбинезоны, боди, куртки, футболки, брюки, толстовки, блузки.В общей сложности список товаров первой необходимости включает около 90 артикулов из ассортимента магазина.Компания добавляет, что в магазинах сети имеется достаточный запас товаров первой необходимости, а поставки осуществляются в соответствии с планом."Детский мир" находится в постоянном контакте с поставщиками и делает все необходимое, чтобы наши покупатели были обеспечены качественными товарами первой необходимости в достаточных объемах и по максимально доступным ценам. Мы готовы к продуктивному диалогу со всеми нашими действующими партнерами и к расширению сотрудничества", - прокомментировала гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), детский мир (группа компаний)
15:06 16.03.2022
 
"Детский мир" зафиксировал цены на товары первой необходимости

"Детский мир" после проверки ФАС зафиксировал цены на товары первой необходимости

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФасад универмага "Детский мир"
Фасад универмага Детский мир - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фасад универмага "Детский мир"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зафиксировал цены на товары первой необходимости, сообщает компания.
ФАС 5 марта сообщила, что запросила у "Детского мира" информацию, в том числе о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году, для проверки обоснованности роста цен на детские товары.
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"ГК "Детский мир", мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, установил максимально доступные розничные цены на товары первой необходимости, включая детское питание, подгузники, а также детскую одежду и обувь", - говорится в сообщении компании.
В перечень товаров, на которые зафиксированы цены, вошли детское питание (каши, пюре, смеси, молоко, творог); товары детской гигиены (подгузники, пеленки, присыпки, влажные салфетки, мыло, зубная паста); принадлежности для кормления (бутылочки и пустышки); а также зимние и демисезонные ботинки, кроссовки, туфли, комбинезоны, боди, куртки, футболки, брюки, толстовки, блузки.
В общей сложности список товаров первой необходимости включает около 90 артикулов из ассортимента магазина.
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Компания добавляет, что в магазинах сети имеется достаточный запас товаров первой необходимости, а поставки осуществляются в соответствии с планом.
"Детский мир" находится в постоянном контакте с поставщиками и делает все необходимое, чтобы наши покупатели были обеспечены качественными товарами первой необходимости в достаточных объемах и по максимально доступным ценам. Мы готовы к продуктивному диалогу со всеми нашими действующими партнерами и к расширению сотрудничества", - прокомментировала гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова.
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Детский мир (группа компаний)
 
 
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