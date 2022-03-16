https://ria.ru/20220316/sud-1778507416.html

В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии

В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии - РИА Новости, 16.03.2022

В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии

Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит административные материалы в отношении кандидата наук, который делал репосты видео, дискредитирующие Вооруженные силы РФ,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:47

2022-03-16T17:47

2022-03-16T17:47

россия

вооруженные силы рф

карачаево-черкесская республика (кчр)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 16 мар - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит административные материалы в отношении кандидата наук, который делал репосты видео, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщает МВД по региону."Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили жителя поселка Нижнего Архыза 1985 года рождения, астронома, кандидата наук, который делал репосты видео, содержащее дискредитирующую Вооруженные силы РФ информацию", - говорится в сообщении.В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"."Кроме того, в социальной сети в личном аккаунте нарушителя обнаружена публикация с призывом к участию жителей Карачаево-Черкесии в незаконных акциях протеста. Составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", - подчеркнули в МВД.Собранные материалы направлены в суд, где будут рассмотрены 25 марта.Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.Повторное аналогичное правонарушение влечет уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20220307/shtraf-1777025121.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, карачаево-черкесская республика (кчр), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, происшествия