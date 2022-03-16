https://ria.ru/20220316/sud-1778507416.html
В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии
В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии - РИА Новости, 16.03.2022
В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии
Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит административные материалы в отношении кандидата наук, который делал репосты видео, дискредитирующие Вооруженные силы РФ,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:47
2022-03-16T17:47
2022-03-16T17:47
россия
вооруженные силы рф
карачаево-черкесская республика (кчр)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 16 мар - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит административные материалы в отношении кандидата наук, который делал репосты видео, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщает МВД по региону."Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили жителя поселка Нижнего Архыза 1985 года рождения, астронома, кандидата наук, который делал репосты видео, содержащее дискредитирующую Вооруженные силы РФ информацию", - говорится в сообщении.В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"."Кроме того, в социальной сети в личном аккаунте нарушителя обнаружена публикация с призывом к участию жителей Карачаево-Черкесии в незаконных акциях протеста. Составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", - подчеркнули в МВД.Собранные материалы направлены в суд, где будут рассмотрены 25 марта.Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.Повторное аналогичное правонарушение влечет уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20220307/shtraf-1777025121.html
https://ria.ru/20220315/shtraf-1778212484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, карачаево-черкесская республика (кчр), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, происшествия
В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии
В Карачаево-Черкесии кандидата наук будут судить за дискредитацию Вооруженных сил России
ПЯТИГОРСК, 16 мар - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит административные материалы в отношении кандидата наук, который делал репосты видео, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщает МВД по региону.
"Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили жителя поселка Нижнего Архыза 1985 года рождения, астронома, кандидата наук, который делал репосты видео, содержащее дискредитирующую Вооруженные силы РФ
информацию", - говорится в сообщении.
В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".
"Кроме того, в социальной сети в личном аккаунте нарушителя обнаружена публикация с призывом к участию жителей Карачаево-Черкесии в незаконных акциях протеста. Составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", - подчеркнули в МВД.
Собранные материалы направлены в суд, где будут рассмотрены 25 марта.
Статья о дискредитации ВС РФ
внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.
Повторное аналогичное правонарушение влечет уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.