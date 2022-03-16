Рейтинг@Mail.ru
В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/sud-1778507416.html
В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии
В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии - РИА Новости, 16.03.2022
В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии
Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит административные материалы в отношении кандидата наук, который делал репосты видео, дискредитирующие Вооруженные силы РФ,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:47
2022-03-16T17:47
россия
вооруженные силы рф
карачаево-черкесская республика (кчр)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
ПЯТИГОРСК, 16 мар - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит административные материалы в отношении кандидата наук, который делал репосты видео, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщает МВД по региону."Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили жителя поселка Нижнего Архыза 1985 года рождения, астронома, кандидата наук, который делал репосты видео, содержащее дискредитирующую Вооруженные силы РФ информацию", - говорится в сообщении.В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"."Кроме того, в социальной сети в личном аккаунте нарушителя обнаружена публикация с призывом к участию жителей Карачаево-Черкесии в незаконных акциях протеста. Составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", - подчеркнули в МВД.Собранные материалы направлены в суд, где будут рассмотрены 25 марта.Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.Повторное аналогичное правонарушение влечет уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20220307/shtraf-1777025121.html
https://ria.ru/20220315/shtraf-1778212484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, карачаево-черкесская республика (кчр), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, происшествия
17:47 16.03.2022
 
В КЧР кандидата наук обвинили в дискредитации действий российской армии

В Карачаево-Черкесии кандидата наук будут судить за дискредитацию Вооруженных сил России

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 16 мар - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит административные материалы в отношении кандидата наук, который делал репосты видео, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщает МВД по региону.
"Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили жителя поселка Нижнего Архыза 1985 года рождения, астронома, кандидата наук, который делал репосты видео, содержащее дискредитирующую Вооруженные силы РФ информацию", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 12:50
Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных
В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".
"Кроме того, в социальной сети в личном аккаунте нарушителя обнаружена публикация с призывом к участию жителей Карачаево-Черкесии в незаконных акциях протеста. Составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", - подчеркнули в МВД.
Собранные материалы направлены в суд, где будут рассмотрены 25 марта.
Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.
Повторное аналогичное правонарушение влечет уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 11:11
Хабаровчанина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России
 
РоссияВооруженные силы РФКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала