Верховный суд завел аккаунт ВКонтакте
Верховный суд России завел аккаунт ВКонтакте
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ завел официальный аккаунт ВКонтакте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"ВС РФ запустил официальный аккаунт в соцсети ВКонтакте", - сказали в пресс-службе.
Ранее у суда был аккаунт в Instagram.
Доступ к Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта. Большинство глав российских регионов на прошлой неделе объявили, что приостанавливают публикации в своих аккаунтах в Instagram.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявлял ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Агентство Рейтер даже сообщило, что новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Однако затем вице-президент компании Ник Клегг заявил, что компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств.
Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
14 марта, 15:32"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента