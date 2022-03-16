https://ria.ru/20220316/sud-1778427108.html

Верховный суд завел аккаунт ВКонтакте

Верховный суд завел аккаунт ВКонтакте - РИА Новости, 16.03.2022

Верховный суд завел аккаунт ВКонтакте

Верховный суд РФ завел официальный аккаунт ВКонтакте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:00

2022-03-16T13:00

2022-03-16T13:00

технологии

ник клегг

александр лукашенко

владимир путин

украина

россия

генеральная прокуратура рф

facebook

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ завел официальный аккаунт ВКонтакте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."ВС РФ запустил официальный аккаунт в соцсети ВКонтакте", - сказали в пресс-службе.Ранее у суда был аккаунт в Instagram.Доступ к Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта. Большинство глав российских регионов на прошлой неделе объявили, что приостанавливают публикации в своих аккаунтах в Instagram.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявлял ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Агентство Рейтер даже сообщило, что новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Однако затем вице-президент компании Ник Клегг заявил, что компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств.Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778088708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, ник клегг, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, facebook, whatsapp inc., санкции в отношении россии