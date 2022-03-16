Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд завел аккаунт ВКонтакте - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/sud-1778427108.html
Верховный суд завел аккаунт ВКонтакте
Верховный суд завел аккаунт ВКонтакте - РИА Новости, 16.03.2022
Верховный суд завел аккаунт ВКонтакте
Верховный суд РФ завел официальный аккаунт ВКонтакте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:00
2022-03-16T13:00
технологии
ник клегг
александр лукашенко
владимир путин
украина
россия
генеральная прокуратура рф
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ завел официальный аккаунт ВКонтакте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."ВС РФ запустил официальный аккаунт в соцсети ВКонтакте", - сказали в пресс-службе.Ранее у суда был аккаунт в Instagram.Доступ к Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта. Большинство глав российских регионов на прошлой неделе объявили, что приостанавливают публикации в своих аккаунтах в Instagram.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявлял ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Агентство Рейтер даже сообщило, что новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Однако затем вице-президент компании Ник Клегг заявил, что компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств.Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
https://ria.ru/20220314/vkontakte-1778088708.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ник клегг, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, facebook, whatsapp inc., санкции в отношении россии
13:00 16.03.2022
 
Верховный суд завел аккаунт ВКонтакте

Верховный суд России завел аккаунт ВКонтакте

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ завел официальный аккаунт ВКонтакте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"ВС РФ запустил официальный аккаунт в соцсети ВКонтакте", - сказали в пресс-службе.
Ранее у суда был аккаунт в Instagram.
Доступ к Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта. Большинство глав российских регионов на прошлой неделе объявили, что приостанавливают публикации в своих аккаунтах в Instagram.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявлял ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Агентство Рейтер даже сообщило, что новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Однако затем вице-президент компании Ник Клегг заявил, что компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств.
Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 15:32
"ВКонтакте" стала лидером по объему публикуемого контента
 
ТехнологииНик КлеггАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраинаРоссияГенеральная прокуратура РФFacebookWhatsApp Inc.Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала