https://ria.ru/20220316/stress-1778361215.html
Врач назвала способы уменьшить весенний стресс
Врач назвала способы уменьшить весенний стресс - РИА Новости, 16.03.2022
Врач назвала способы уменьшить весенний стресс
Россияне находятся в состоянии стресса этой весной, причем не только из-за плохих новостей, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T02:15
2022-03-16T02:15
2022-03-16T02:15
общество
россия
весна
здоровье
зухра павлова
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россияне находятся в состоянии стресса этой весной, причем не только из-за плохих новостей, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова. В интервью радио Sputnik она дала рекомендации, как с этим бороться.Смена сезонов и увеличение продолжительности светового дня влияют на эмоциональное и физическое состояние человека, создают стрессовые условия для организма, отметила врач. По этой причине весной многие люди нервничают, быстро устают, чувствуют себя разбитыми, добавила она.Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, кто-то из россиян болеет, кто-то — восстанавливается после перенесенного COVID-19 и лечится от постковидного синдрома, продолжила эндокринолог. Новостной фон, связанный с внешнеполитической ситуацией и санкциями, тоже влияет на состояние людей, полагает она.Действенный способ справиться со стрессом —это употребление большого количества воды, сказала Павлова."Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — пить воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола", — уточнила она.По словам врача, физическая активность способствует уничтожению гормонов стресса.Кроме того, сделать эмоциональный фон более гармоничным можно с помощью специальной дыхательной гимнастики."Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза (задержка дыхания, — Прим. ред.), на счет восемь — выдох", —посоветовала Павлова.В случае, если стресс не удается побороть с помощью таких методов, лучше проконсультироваться со специалистом, заключила она.
https://ria.ru/20220314/vitaminy-1777975891.html
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общество, россия, весна, здоровье, зухра павлова
Врач назвала способы уменьшить весенний стресс
Эндокринолог Павлова: уменьшить весенний стресс можно с помощью употребления воды
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Россияне находятся в состоянии стресса этой весной, причем не только из-за плохих новостей, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова. В интервью радио Sputnik
она дала рекомендации, как с этим бороться.
Смена сезонов и увеличение продолжительности светового дня влияют на эмоциональное и физическое состояние человека, создают стрессовые условия для организма, отметила врач. По этой причине весной
многие люди нервничают, быстро устают, чувствуют себя разбитыми, добавила она.
"Весной день становится длиннее, а ночи короче, и человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс —это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает", — пояснила Павлова.
Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, кто-то из россиян болеет, кто-то — восстанавливается после перенесенного COVID-19 и лечится от постковидного синдрома, продолжила эндокринолог. Новостной фон, связанный с внешнеполитической ситуацией и санкциями, тоже влияет на состояние людей, полагает она.
Действенный способ справиться со стрессом —это употребление большого количества воды, сказала Павлова
.
"Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — пить воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола", — уточнила она.
По словам врача, физическая активность способствует уничтожению гормонов стресса.
"В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса. Хорошо работающая мышечная масса — это такой шредер (устройство для измельчения бумаги. — Прим. ред.), уничтожающий гормоны стресса", — считает Павлова.
Кроме того, сделать эмоциональный фон более гармоничным можно с помощью специальной дыхательной гимнастики.
"Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза (задержка дыхания, — Прим. ред.), на счет восемь — выдох", —посоветовала Павлова.
В случае, если стресс не удается побороть с помощью таких методов, лучше проконсультироваться со специалистом, заключила она.