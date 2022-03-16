https://ria.ru/20220316/stress-1778361215.html

Врач назвала способы уменьшить весенний стресс

Врач назвала способы уменьшить весенний стресс - РИА Новости, 16.03.2022

Врач назвала способы уменьшить весенний стресс

Россияне находятся в состоянии стресса этой весной, причем не только из-за плохих новостей, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T02:15

2022-03-16T02:15

2022-03-16T02:15

общество

россия

весна

здоровье

зухра павлова

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россияне находятся в состоянии стресса этой весной, причем не только из-за плохих новостей, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова. В интервью радио Sputnik она дала рекомендации, как с этим бороться.Смена сезонов и увеличение продолжительности светового дня влияют на эмоциональное и физическое состояние человека, создают стрессовые условия для организма, отметила врач. По этой причине весной многие люди нервничают, быстро устают, чувствуют себя разбитыми, добавила она.Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, кто-то из россиян болеет, кто-то — восстанавливается после перенесенного COVID-19 и лечится от постковидного синдрома, продолжила эндокринолог. Новостной фон, связанный с внешнеполитической ситуацией и санкциями, тоже влияет на состояние людей, полагает она.Действенный способ справиться со стрессом —это употребление большого количества воды, сказала Павлова."Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — пить воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола", — уточнила она.По словам врача, физическая активность способствует уничтожению гормонов стресса.Кроме того, сделать эмоциональный фон более гармоничным можно с помощью специальной дыхательной гимнастики."Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза (задержка дыхания, — Прим. ред.), на счет восемь — выдох", —посоветовала Павлова.В случае, если стресс не удается побороть с помощью таких методов, лучше проконсультироваться со специалистом, заключила она.

https://ria.ru/20220314/vitaminy-1777975891.html

https://ria.ru/20220311/stress-1777580102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, весна, здоровье, зухра павлова