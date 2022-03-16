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В Латвии решили заблокировать доступ к 71 российскому сайту - РИА Новости, 16.03.2022
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В Латвии решили заблокировать доступ к 71 российскому сайту
В Латвии решили заблокировать доступ к 71 российскому сайту - РИА Новости, 16.03.2022
В Латвии решили заблокировать доступ к 71 российскому сайту
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) решил заблокировать в Латвии доступ к 71 российскому сайту, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на председателя... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:25
2022-03-16T16:13
в мире
латвия
санкции в отношении россии
тереза рибейру
валерий фадеев
сергей лавров
сша
франция
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РИГА, 16 мар - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) решил заблокировать в Латвии доступ к 71 российскому сайту, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на председателя НСЭСМИ Иварса Аболиньша.В список заблокированных ресурсов входят, в том числе, и такие порталы, как vesti.ru, lenta.ru, kremlin.ru, "Радио Звезда", "Радио КП", РИА Новости и Sputnik. На сайте регулятора список пока не обновлен.Аболиньш отметил, что сейчас решение принято о 71 портале, но "проверка продолжится". Он прогнозирует, что в будущем могут быть заблокированы и другие сайты.Ресурсы, которые решил заблокировать НСЭСМИ, согласно заявлению Аболиньша, "содержали российский нарратив" касательно ситуации на Украине и информацию о военных преступлениях ВСУ.За последнее время в Латвии ограничили уже большое количество российских СМИ. Среди последних решений - запрет на вещание российских телеканалов "НТВ Сериал", "НТВ Стиль" и "НТВ Право". На прошлой неделе было запрещено 18 каналов: "ТНТ - Comedy" ("THT - Комеди"), "ТНТ 4", "THT4 International", ТНТ (ТНТ), "ТНТ Music", "ПЯТНИЦА International" ("Пятница"), "КХЛ ТВ", "Кинопремьера", "КИНОСВИДАНИЕ", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс - Телеканал Авто Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", "Zee TV".Ранее НСЭСМИ запретил вещание российского телевизионного канала РБК на территории страны. Было принято решение и о приостановке программы "Беларусь 24" в Латвии, а также об отзыве лицензий на ретрансляцию у каналов "ПБК Эстония" и "ПБК Литва". Эти каналы перестали вещать с 2 марта.Кроме того, НСЭСМИ запретил ретрансляцию российских каналов "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии. Они прекратили вещание в стране в конце февраля.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС. Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. Позже стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. -0-
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
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в мире, латвия, санкции в отношении россии, тереза рибейру, валерий фадеев, сергей лавров, сша, франция, россия, еврокомиссия, европарламент
13:25 16.03.2022 (обновлено: 16:13 16.03.2022)
 
В Латвии решили заблокировать доступ к 71 российскому сайту

Нацсовет по электронным СМИ в Латвии решил заблокировать доступ к 71 российскому сайту

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на здании посольства Латвии в Москве
Флаги на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги на здании посольства Латвии в Москве
Читать ria.ru в
РИГА, 16 мар - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) решил заблокировать в Латвии доступ к 71 российскому сайту, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на председателя НСЭСМИ Иварса Аболиньша.
В список заблокированных ресурсов входят, в том числе, и такие порталы, как vesti.ru, lenta.ru, kremlin.ru, "Радио Звезда", "Радио КП", РИА Новости и Sputnik. На сайте регулятора список пока не обновлен.
Аболиньш отметил, что сейчас решение принято о 71 портале, но "проверка продолжится". Он прогнозирует, что в будущем могут быть заблокированы и другие сайты.
Ресурсы, которые решил заблокировать НСЭСМИ, согласно заявлению Аболиньша, "содержали российский нарратив" касательно ситуации на Украине и информацию о военных преступлениях ВСУ.
За последнее время в Латвии ограничили уже большое количество российских СМИ. Среди последних решений - запрет на вещание российских телеканалов "НТВ Сериал", "НТВ Стиль" и "НТВ Право". На прошлой неделе было запрещено 18 каналов: "ТНТ - Comedy" ("THT - Комеди"), "ТНТ 4", "THT4 International", ТНТ (ТНТ), "ТНТ Music", "ПЯТНИЦА International" ("Пятница"), "КХЛ ТВ", "Кинопремьера", "КИНОСВИДАНИЕ", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс - Телеканал Авто Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", "Zee TV".
Ранее НСЭСМИ запретил вещание российского телевизионного канала РБК на территории страны. Было принято решение и о приостановке программы "Беларусь 24" в Латвии, а также об отзыве лицензий на ретрансляцию у каналов "ПБК Эстония" и "ПБК Литва". Эти каналы перестали вещать с 2 марта.
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Кроме того, НСЭСМИ запретил ретрансляцию российских каналов "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии. Они прекратили вещание в стране в конце февраля.
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС. Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. Позже стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. -0-
 
В миреЛатвияСанкции в отношении РоссииТереза РибейруВалерий ФадеевСергей ЛавровСШАФранцияРоссияЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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