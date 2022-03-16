13:25 16.03.2022 (обновлено: 16:13 16.03.2022)
В Латвии решили заблокировать доступ к 71 российскому сайту
Нацсовет по электронным СМИ в Латвии решил заблокировать доступ к 71 российскому сайту
Флаги на здании посольства Латвии в Москве
РИГА, 16 мар - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) решил заблокировать в Латвии доступ к 71 российскому сайту, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на председателя НСЭСМИ Иварса Аболиньша.
В список заблокированных ресурсов входят, в том числе, и такие порталы, как vesti.ru, lenta.ru, kremlin.ru, "Радио Звезда", "Радио КП", РИА Новости и Sputnik. На сайте регулятора список пока не обновлен.
Аболиньш отметил, что сейчас решение принято о 71 портале, но "проверка продолжится". Он прогнозирует, что в будущем могут быть заблокированы и другие сайты.
За последнее время в Латвии ограничили уже большое количество российских СМИ. Среди последних решений - запрет на вещание российских телеканалов "НТВ Сериал", "НТВ Стиль" и "НТВ Право". На прошлой неделе было запрещено 18 каналов: "ТНТ - Comedy" ("THT - Комеди"), "ТНТ 4", "THT4 International", ТНТ (ТНТ), "ТНТ Music", "ПЯТНИЦА International" ("Пятница"), "КХЛ ТВ", "Кинопремьера", "КИНОСВИДАНИЕ", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс - Телеканал Авто Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", "Zee TV".
Ранее НСЭСМИ запретил вещание российского телевизионного канала РБК на территории страны. Было принято решение и о приостановке программы "Беларусь 24" в Латвии, а также об отзыве лицензий на ретрансляцию у каналов "ПБК Эстония" и "ПБК Литва". Эти каналы перестали вещать с 2 марта.
Кроме того, НСЭСМИ запретил ретрансляцию российских каналов "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии. Они прекратили вещание в стране в конце февраля.
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС. Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. Позже стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. -0-