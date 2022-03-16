https://ria.ru/20220316/severodonetsk-1778390371.html

Минобороны рассказало о боях на улицах Северодонецка

Минобороны рассказало о боях на улицах Северодонецка - РИА Новости, 16.03.2022

Минобороны рассказало о боях на улицах Северодонецка

Подразделения ЛНР наступают в городской черте Северодонецка и в Верхнеторецком, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:11

2022-03-16T10:11

2022-03-16T12:59

обострение ситуации в днр и лнр

северодонецк

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

украина

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Подразделения ЛНР наступают в городской черте Северодонецка и в Верхнеторецком, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк", — сказал он.По словам Конашенкова, боевые действия продолжаются в Верхнеторецком. Поселки Михайловка, Ставка, Ботманка и Васильевка уже взяты под контроль.На этой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Народной милиции удалось освободить уже почти 80 процентов территории республики. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220316/lnr-1778374217.html

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луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

северодонецк, в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина