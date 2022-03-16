https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778447408.html

Швейцария ввела санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова

Швейцария ввела санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова - РИА Новости, 16.03.2022

Швейцария ввела санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова

Швейцария вслед за Евросоюзом вводит санкции в отношении ряда российских физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:21

2022-03-16T14:21

2022-03-16T14:21

экономика

александр михеев

александр шохин

украина

швейцария

россия

рособоронэкспорт

российский союз промышленников и предпринимателей

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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом вводит санкции в отношении ряда российских физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и Тигран Худавердян, который, как стало известно в среду, покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании."Федеральный советник Ги Пармелан, глава Федерального департамента экономики, образования и научных исследований (EAER), сегодня утвердил санкции в отношении еще более 200 физических и юридических лиц в связи с серьезными нарушениями международного права Россией на Украине. Санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует санкционному списку ЕС", - говорится в заявлении департамента экономики Швейцарии.Как сообщается, в санкционный список добавлены 197 физических и 9 юридических лиц. Подчеркивается, что среди физлиц есть "олигархи и видные бизнесмены". Активы этих лиц в Швейцарии будут заморожены.ЕС 15 марта объявил о введении ограничений в отношении ряда россиян, в том числе Эрнста, Худавердяна, Керимова, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, а также гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.Под санкции также попали "Рособоронэкспорт", AO "Вертолеты России" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778401159.html

https://ria.ru/20220316/dobycha-1778380118.html

украина

швейцария

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр михеев, александр шохин, украина, швейцария, россия, рособоронэкспорт, российский союз промышленников и предпринимателей, вертолеты россии