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Швейцария ввела санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова - РИА Новости, 16.03.2022
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Швейцария ввела санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова
Швейцария ввела санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова - РИА Новости, 16.03.2022
Швейцария ввела санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова
Швейцария вслед за Евросоюзом вводит санкции в отношении ряда российских физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:21
2022-03-16T14:21
экономика
александр михеев
александр шохин
украина
швейцария
россия
рособоронэкспорт
российский союз промышленников и предпринимателей
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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом вводит санкции в отношении ряда российских физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и Тигран Худавердян, который, как стало известно в среду, покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании."Федеральный советник Ги Пармелан, глава Федерального департамента экономики, образования и научных исследований (EAER), сегодня утвердил санкции в отношении еще более 200 физических и юридических лиц в связи с серьезными нарушениями международного права Россией на Украине. Санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует санкционному списку ЕС", - говорится в заявлении департамента экономики Швейцарии.Как сообщается, в санкционный список добавлены 197 физических и 9 юридических лиц. Подчеркивается, что среди физлиц есть "олигархи и видные бизнесмены". Активы этих лиц в Швейцарии будут заморожены.ЕС 15 марта объявил о введении ограничений в отношении ряда россиян, в том числе Эрнста, Худавердяна, Керимова, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, а также гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.Под санкции также попали "Рособоронэкспорт", AO "Вертолеты России" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778401159.html
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экономика, александр михеев, александр шохин, украина, швейцария, россия, рособоронэкспорт, российский союз промышленников и предпринимателей, вертолеты россии
14:21 16.03.2022
 
Швейцария ввела санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом вводит санкции в отношении ряда российских физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и Тигран Худавердян, который, как стало известно в среду, покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании.
"Федеральный советник Ги Пармелан, глава Федерального департамента экономики, образования и научных исследований (EAER), сегодня утвердил санкции в отношении еще более 200 физических и юридических лиц в связи с серьезными нарушениями международного права Россией на Украине. Санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует санкционному списку ЕС", - говорится в заявлении департамента экономики Швейцарии.
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Как сообщается, в санкционный список добавлены 197 физических и 9 юридических лиц. Подчеркивается, что среди физлиц есть "олигархи и видные бизнесмены". Активы этих лиц в Швейцарии будут заморожены.
ЕС 15 марта объявил о введении ограничений в отношении ряда россиян, в том числе Эрнста, Худавердяна, Керимова, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, а также гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.
Под санкции также попали "Рособоронэкспорт", AO "Вертолеты России" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
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ЭкономикаАлександр МихеевАлександр ШохинУкраинаШвейцарияРоссияРособоронэкспортРоссийский союз промышленников и предпринимателейВертолеты России
 
 
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