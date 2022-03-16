23:28 16.03.2022 (обновлено: 23:38 16.03.2022)
Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France
Канадский регулятор запретил вещание телеканалов RT и RT France из-за событий на Украине
Логотип телеканала RT (Russia Today)
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны на фоне событий на Украине, говорится в обнародованном в среду заявлении канадской комиссии по телерадиовещанию.
"Комиссия считает, что дальнейшая авторизация вещания телеканалов RT (ранее известного как Russia Today) и RT France не отвечает общественным интересам", - следует из заявления канадского регулятора.
В нем говорится, что своим решением комиссия "исключает RT и RT France из перечня неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению".
"Канадские вещательные предприятия более не имеют права распространять продукты (этих каналов) в Канаде", - указано в заявлении.
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