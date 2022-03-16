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Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France - РИА Новости, 16.03.2022
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Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France
Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France - РИА Новости, 16.03.2022
Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France
Власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны на фоне событий на Украине, говорится в обнародованном в среду... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:28
2022-03-16T23:38
в мире
украина
канада
россия
телеканал rt
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны на фоне событий на Украине, говорится в обнародованном в среду заявлении канадской комиссии по телерадиовещанию."Комиссия считает, что дальнейшая авторизация вещания телеканалов RT (ранее известного как Russia Today) и RT France не отвечает общественным интересам", - следует из заявления канадского регулятора.В нем говорится, что своим решением комиссия "исключает RT и RT France из перечня неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению"."Канадские вещательные предприятия более не имеют права распространять продукты (этих каналов) в Канаде", - указано в заявлении.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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в мире, украина, канада, россия, телеканал rt
23:28 16.03.2022 (обновлено: 23:38 16.03.2022)
 
Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France

Канадский регулятор запретил вещание телеканалов RT и RT France из-за событий на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT (Russia Today)
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны на фоне событий на Украине, говорится в обнародованном в среду заявлении канадской комиссии по телерадиовещанию.
"Комиссия считает, что дальнейшая авторизация вещания телеканалов RT (ранее известного как Russia Today) и RT France не отвечает общественным интересам", - следует из заявления канадского регулятора.
Стенд МИА Россия сегодня и студия радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме — 2021 - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 11:47
Евродепутат подняла вопрос о правовых основаниях блокировки RT и Sputnik
В нем говорится, что своим решением комиссия "исключает RT и RT France из перечня неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению".
"Канадские вещательные предприятия более не имеют права распространять продукты (этих каналов) в Канаде", - указано в заявлении.
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Логотип информационного агентства Sputnik - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 12:56
В Нидерландах заблокировали сайты RT и Sputnik
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
 
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