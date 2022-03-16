https://ria.ru/20220316/rossiya-1778389895.html

Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России

Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России - РИА Новости, 16.03.2022

Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России

В настоящее время решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:09

2022-03-16T10:09

2022-03-16T12:06

россия

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В настоящее время решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире", — сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки. По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу"."Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", — добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20220223/kusturitsa-1774503757.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин