https://ria.ru/20220316/rossiya-1778389895.html
Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России
Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России - РИА Новости, 16.03.2022
Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России
В настоящее время решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:09
2022-03-16T10:09
2022-03-16T12:06
россия
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В настоящее время решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире", — сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки. По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу"."Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", — добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20220223/kusturitsa-1774503757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
10:09 16.03.2022 (обновлено: 12:06 16.03.2022)
Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России
Глава СВР Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире