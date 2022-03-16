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Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России - РИА Новости, 16.03.2022
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Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России
Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России - РИА Новости, 16.03.2022
Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России
В настоящее время решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:09
2022-03-16T12:06
россия
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В настоящее время решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире", — сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки. По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу"."Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", — добавил Нарышкин.
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россия, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
10:09 16.03.2022 (обновлено: 12:06 16.03.2022)
 
Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России

Глава СВР Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В настоящее время решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире", — сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки. По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу".
"Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", — добавил Нарышкин.
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