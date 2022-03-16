https://ria.ru/20220316/revaktsinatsiya-1778385886.html
Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле
Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле - РИА Новости, 16.03.2022
Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле
Март-апрель - ключевые месяцы по развитию дальнейшей эпидситуации, это время надо использовать для ревакцинации против коронавируса, заявил министр... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:38
2022-03-16T09:38
2022-03-16T09:38
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Март-апрель - ключевые месяцы по развитию дальнейшей эпидситуации, это время надо использовать для ревакцинации против коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
https://ria.ru/20220309/oshibki-1777204087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник м", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле
Глава Минздрава Мурашко: март-апрель — ключевые месяцы по развитию дальнейшей эпидситуации