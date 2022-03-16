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Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле - РИА Новости, 16.03.2022
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Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле
Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле - РИА Новости, 16.03.2022
Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле
Март-апрель - ключевые месяцы по развитию дальнейшей эпидситуации, это время надо использовать для ревакцинации против коронавируса, заявил министр... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:38
2022-03-16T09:38
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Март-апрель - ключевые месяцы по развитию дальнейшей эпидситуации, это время надо использовать для ревакцинации против коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник м", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
09:38 16.03.2022
 
Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле

Глава Минздрава Мурашко: март-апрель — ключевые месяцы по развитию дальнейшей эпидситуации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Март-апрель - ключевые месяцы по развитию дальнейшей эпидситуации, это время надо использовать для ревакцинации против коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации, и лучше всего использовать это время для ревакцинации", - сказал Мурашко журналистам.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник М"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"
 
 
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