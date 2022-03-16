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В Белгородской области собрали более 1135 тонн помощи для жителей Украины
В Белгородской области собрали более 1135 тонн помощи для жителей Украины - РИА Новости, 16.03.2022
В Белгородской области собрали более 1135 тонн помощи для жителей Украины
Свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи доставлено в Белгородскую область для жителей соседней Украины, сообщает областное правительство. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:54
2022-03-16T17:54
2022-03-16T17:54
белгородская область
мурманская область
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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи доставлено в Белгородскую область для жителей соседней Украины, сообщает областное правительство."На территории нашего региона в настоящее время развёрнуты четыре пункта приёма гуманитарной помощи. В них в общей сложности было доставлено свыше 1 135 тонн груза для оказания помощи жителям Донбасса и приграничных областей соседнего государства", - говорится в сообщении.Как отмечает областное правительство, в основном это продукты питания, предметы первой необходимости, детские товары, одежда, бытовая химия."Для оказания помощи жителям приграничных территорий соседнего государства из Белгородской области было отправлено более 388 тонн гуманитарного груза. Ожидается прибытие машин от Свердловской и Мурманской областей, города Санкт-Петербург и республики Марий-Эл общим весом более 50 тонн", - информирует правительство региона.
https://ria.ru/20220118/sotssfera-1768440124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, санкт-петербург, донбасс, белгородская область, в мире, украина
В Белгородской области собрали более 1135 тонн помощи для жителей Украины
В Белгородской области собрали более 1135 тонн помощи для жителей Украины