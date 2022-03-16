https://ria.ru/20220316/pomosch-1778510147.html

В Белгородской области собрали более 1135 тонн помощи для жителей Украины

В Белгородской области собрали более 1135 тонн помощи для жителей Украины - РИА Новости, 16.03.2022

В Белгородской области собрали более 1135 тонн помощи для жителей Украины

Свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи доставлено в Белгородскую область для жителей соседней Украины, сообщает областное правительство. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:54

2022-03-16T17:54

2022-03-16T17:54

белгородская область

мурманская область

санкт-петербург

донбасс

белгородская область

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи доставлено в Белгородскую область для жителей соседней Украины, сообщает областное правительство."На территории нашего региона в настоящее время развёрнуты четыре пункта приёма гуманитарной помощи. В них в общей сложности было доставлено свыше 1 135 тонн груза для оказания помощи жителям Донбасса и приграничных областей соседнего государства", - говорится в сообщении.Как отмечает областное правительство, в основном это продукты питания, предметы первой необходимости, детские товары, одежда, бытовая химия."Для оказания помощи жителям приграничных территорий соседнего государства из Белгородской области было отправлено более 388 тонн гуманитарного груза. Ожидается прибытие машин от Свердловской и Мурманской областей, города Санкт-Петербург и республики Марий-Эл общим весом более 50 тонн", - информирует правительство региона.

https://ria.ru/20220118/sotssfera-1768440124.html

мурманская область

санкт-петербург

донбасс

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мурманская область, санкт-петербург, донбасс, белгородская область, в мире, украина