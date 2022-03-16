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Свыше 1,3 млрд рублей выделили на организацию детского отдыха в Подмосковье - РИА Новости, 16.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220316/podmskove-1778398423.html
Свыше 1,3 млрд рублей выделили на организацию детского отдыха в Подмосковье
Свыше 1,3 млрд рублей выделили на организацию детского отдыха в Подмосковье - РИА Новости, 16.03.2022
Свыше 1,3 млрд рублей выделили на организацию детского отдыха в Подмосковье
Власти Подмосковья выделили свыше 1,3 миллиарда рублей для организации летнего детского отдыха в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:59
2022-03-16T11:05
московская область (подмосковье)
московская областная дума
новости подмосковья
дети
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти Подмосковья выделили свыше 1,3 миллиарда рублей для организации летнего детского отдыха в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Согласно справке ведомства, в реестре организации отдыха насчитывается 211 лагерей."В Подмосковье на летнюю оздоровительную кампанию - 2022 для детей выделено более 1,3 миллиарда рублей. Планируется, что в этом году отдохнут 540 тыс. детей", - приводятся слова члена Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяны Карзубовой.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, дети
10:59 16.03.2022 (обновлено: 11:05 16.03.2022)
 

Свыше 1,3 млрд рублей выделили на организацию детского отдыха в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти Подмосковья выделили свыше 1,3 миллиарда рублей для организации летнего детского отдыха в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Согласно справке ведомства, в реестре организации отдыха насчитывается 211 лагерей.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 13:13Новости Подмосковья
В Подмосковье продолжат поддерживать региональные ипотечные программы
Подмосковье на летнюю оздоровительную кампанию - 2022 для детей выделено более 1,3 миллиарда рублей. Планируется, что в этом году отдохнут 540 тыс. детей", - приводятся слова члена Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяны Карзубовой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаДети
 
 
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