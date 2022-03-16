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Свыше 1,3 млрд рублей выделили на организацию детского отдыха в Подмосковье
Свыше 1,3 млрд рублей выделили на организацию детского отдыха в Подмосковье - РИА Новости, 16.03.2022
Свыше 1,3 млрд рублей выделили на организацию детского отдыха в Подмосковье
Власти Подмосковья выделили свыше 1,3 миллиарда рублей для организации летнего детского отдыха в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:59
2022-03-16T10:59
2022-03-16T11:05
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московская областная дума
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Власти Подмосковья выделили свыше 1,3 миллиарда рублей для организации летнего детского отдыха в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Согласно справке ведомства, в реестре организации отдыха насчитывается 211 лагерей."В Подмосковье на летнюю оздоровительную кампанию - 2022 для детей выделено более 1,3 миллиарда рублей. Планируется, что в этом году отдохнут 540 тыс. детей", - приводятся слова члена Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяны Карзубовой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, дети