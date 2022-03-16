https://ria.ru/20220316/omikron-1778385749.html
Мурашко рассказал, как защититься от заражения "стелс-омикроном"
Мурашко рассказал, как защититься от заражения "стелс-омикроном" - РИА Новости, 16.03.2022
Мурашко рассказал, как защититься от заражения "стелс-омикроном"
"Стелс-омикрон" может стать доминирующим штаммом коронавируса, причем заразиться им могут и переболевшие COVID-19, вызванным омикрон-штаммом, заявил министр... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:38
2022-03-16T09:38
2022-03-16T10:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
михаил мурашко
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "Стелс-омикрон" может стать доминирующим штаммом коронавируса, причем заразиться им могут и переболевшие COVID-19, вызванным омикрон-штаммом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом", — сказал он.Министр отметил, что в последние дни в Германии фиксируется рекордная заболеваемость, а в Китае — вспышка в десятках городов. В большинстве случаев выявляется именно подвариант "омикрона" BA.2.При этом, добавил Мурашко, даже если человек уже заразился омикрон-штаммом и переболел, это не дает ему надежной защиты от "стелс-омикрона".Однако, по словам главы Минздрава, научные и клинические данные свидетельствуют, что у вакцинированных риск заражения значительно меньше.Он добавил, что "стелс-омикроном" часто заражаются дети и подростки, но для их защиты есть вакцина "Спутник М".Министр также обратил внимание на то, число заболевших в России все еще высоко, несмотря на существенное снижение заболеваемости. По его мнению, март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября, вскоре он распространился по всему миру. При этом ученые выяснили, что существует несколько генетических линий этого варианта коронавируса. Первоначально доминирующей была BA.1, но затем появился подвариант BA.2. Его назвали "стелс-омикрон", так как он способен еще быстрее распространяться в популяции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/omikron-1774727668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
09:38 16.03.2022 (обновлено: 10:49 16.03.2022)
Мурашко рассказал, как защититься от заражения "стелс-омикроном"
Глава Минздрава Мурашко допустил, что штамм "омикрона" BA.2 станет преобладающим в мире
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "Стелс-омикрон" может стать доминирующим штаммом коронавируса, причем заразиться им могут и переболевшие COVID-19, вызванным омикрон-штаммом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом", — сказал он.
Министр отметил, что в последние дни в Германии
фиксируется рекордная заболеваемость, а в Китае
— вспышка в десятках городов. В большинстве случаев выявляется именно подвариант "омикрона" BA.2.
При этом, добавил Мурашко, даже если человек уже заразился омикрон-штаммом и переболел, это не дает ему надежной защиты от "стелс-омикрона".
Однако, по словам главы Минздрава, научные и клинические данные свидетельствуют, что у вакцинированных риск заражения значительно меньше.
"Более того, согласно данным ряда исследований, у прошедших бустерную вакцинацию случаев "стелс-омикрона" в группах наблюдения зарегистрировано не было", — подчеркнул Мурашко.
Он добавил, что "стелс-омикроном" часто заражаются дети и подростки, но для их защиты есть вакцина "Спутник М".
Министр также обратил внимание на то, число заболевших в России
все еще высоко, несмотря на существенное снижение заболеваемости. По его мнению, март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в начале ноября, вскоре он распространился по всему миру. При этом ученые выяснили, что существует несколько генетических линий этого варианта коронавируса. Первоначально доминирующей была BA.1, но затем появился подвариант BA.2. Его назвали "стелс-омикрон", так как он способен еще быстрее распространяться в популяции.