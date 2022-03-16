https://ria.ru/20220316/omikron-1778385749.html

Мурашко рассказал, как защититься от заражения "стелс-омикроном"

Мурашко рассказал, как защититься от заражения "стелс-омикроном" - РИА Новости, 16.03.2022

Мурашко рассказал, как защититься от заражения "стелс-омикроном"

"Стелс-омикрон" может стать доминирующим штаммом коронавируса, причем заразиться им могут и переболевшие COVID-19, вызванным омикрон-штаммом, заявил министр... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:38

2022-03-16T09:38

2022-03-16T10:49

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

омикрон-штамм коронавируса

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михаил мурашко

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "Стелс-омикрон" может стать доминирующим штаммом коронавируса, причем заразиться им могут и переболевшие COVID-19, вызванным омикрон-штаммом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом", — сказал он.Министр отметил, что в последние дни в Германии фиксируется рекордная заболеваемость, а в Китае — вспышка в десятках городов. В большинстве случаев выявляется именно подвариант "омикрона" BA.2.При этом, добавил Мурашко, даже если человек уже заразился омикрон-штаммом и переболел, это не дает ему надежной защиты от "стелс-омикрона".Однако, по словам главы Минздрава, научные и клинические данные свидетельствуют, что у вакцинированных риск заражения значительно меньше.Он добавил, что "стелс-омикроном" часто заражаются дети и подростки, но для их защиты есть вакцина "Спутник М".Министр также обратил внимание на то, число заболевших в России все еще высоко, несмотря на существенное снижение заболеваемости. По его мнению, март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября, вскоре он распространился по всему миру. При этом ученые выяснили, что существует несколько генетических линий этого варианта коронавируса. Первоначально доминирующей была BA.1, но затем появился подвариант BA.2. Его назвали "стелс-омикрон", так как он способен еще быстрее распространяться в популяции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/omikron-1774727668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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