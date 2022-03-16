https://ria.ru/20220316/nauka-1778138471.html

Дать науке свободу. Ученые рассказали о том, как противостоять санкциям

Дать науке свободу. Ученые рассказали о том, как противостоять санкциям - РИА Новости, 16.03.2022

Дать науке свободу. Ученые рассказали о том, как противостоять санкциям

Многие исследователи, особенно в биологии, химии, физике, медицине, уже испытывают дефицит материалов и оборудования, логистические цепочки нарушены. На... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:00

2022-03-16T08:00

2022-03-16T08:16

наука

биология

физика

химия

санкции в отношении россии

азия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Многие исследователи, особенно в биологии, химии, физике, медицине, уже испытывают дефицит материалов и оборудования, логистические цепочки нарушены. На перестройку и создание собственных мощностей уйдет не один месяц. РИА Новости узнало у специалистов, как можно поддержать отечественную науку.Больше доверия ученым"В воздухе чувствуется понимание того, что в новых условиях проводить научные исследования по-старому не получится", — пишет в соцсети академик Алексей Хохлов, вице-президент РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ.Он обращает внимание на бюрократизацию и формализацию научной деятельности и призывает предоставить исследовательским группам больше самостоятельности. В первую очередь дать им возможность приобретать материалы, реактивы, оборудование, минуя порядок, предписанный Федеральным законом № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"."Закупки по 44-ФЗ — очень длительная процедура. Нужно соблюсти множество тонкостей и формальностей, заполнить огромное количество бумаг", — говорит академик Хохлов.Если бы не 44-ФЗ, то научные группы, которые откладывали деньги на материалы, могли бы купить их уже сейчас и создать запас на какой-то период."Оборудование есть на складах в России, и его можно было бы приобрести", — объясняет ученый.Закон приняли в 2013-м с целью сделать закупки за бюджетные средства более прозрачными. С тех пор ситуация кардинально изменилась, и 44-ФЗ стал тормозить науку. Тем более сейчас, когда нужно действовать быстро."Я считаю, что приостановка действия 44-ФЗ для научных исследований, хотя бы временная, станет важной и своевременной мерой", — уверен академик.Над тем, чтобы научные коллективы смогли делать закупки в обход 44-ФЗ, работают в Госдуме. Соответствующие поправки вошли в первый набор антисанкционных законопроектов."Мы инициируем внесение изменений в 44-й ФЗ для вузов и научных организаций, чтобы не пользоваться этим законом для научной работы и опытно-конструкторских работ. А закупки делать у единственного поставщика, что позволит сократить сроки и покупать уникальное оборудование", — цитирует издание "Стимул" Александра Мажугу, первого заместителя председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию, научного руководителя Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.Дефицит и дороговизна у порогаЗначительная часть расходных материалов, реактивов, запчастей и оборудования для лабораторий — из-за рубежа. Следовательно, вскоре ученые столкнутся с дефицитом самого необходимого."Все понимают, что без реактивов и оборудования мы просто прекратим работать. У нас запасов где-то на месяц, потом кончатся ферменты, пластик и все прочее", — рассказывает на условиях анонимности биохимик, действительный член Академии наук. По его расчетам, чтобы заместить все это продукцией из Китая и Казахстана, нужно месяца три-четыре."Почти все реактивы в дефиците", — говорит кандидат химических наук Владимир Коваль, заместитель директора по научной работе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, руководитель Объединенного центра геномных, протеомных и метаболомных исследований."Кое-какие растворители класса ацетонитрил, ацетон — отечественные, но в биологии и биохимии все равно использовались в основном импортные, как более чистые и свободные от примесей. Все то, что было в складских позициях, за последние полторы недели институты скупили. А если говорить о химических реактивах, то мы остаемся с советской базой, которая еще есть на складах", — уточняет исследователь.На то, что поставки удастся быстро наладить из Китая, Коваль смотрит критически: "Возможно, за год ситуация изменится в лучшую сторону, но это сложно прогнозировать".Проблема и в низком качестве ряда химических реагентов из КНР, которые можно купить просто через интернет. Нередки подделки, добавляет Виктор Зеленов, научный сотрудник Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН. По его словам, множество высокочистых химических материалов, которые используют в лабораториях, не выпускают в России, а крупные фирмы-поставщики перестали заключать контракты с отечественными дистрибьютерами. Например, на рынок не поступят популярные у химиков-синтетиков пластины для тонкослойной хроматографии и силикагель производства немецкой фирмы Merck. Кроме того, отмечает Зеленов, пошли вверх цены на ходовые растворители, что снижает покупательскую способность институтов и лабораторий.Перестройка цепочек поставокСергей Хаустов, основатель и директор по развитию компании "Окабиолаб" из подмосковного Пущино, поставляющей продукцию для лабораторий, прогнозирует банкротства фирм и недопоставки крупных партий."Российские представительства зарубежных фирм каждый день меняют правила и не знают, что им завтра скажут — то перестают выдавать цены, то курс устанавливают 200 рублей за евро, — рассказывает он. — Сегодня один поставщик сообщил, что все фуры развернулись на таможне. Речь идет о глобальной корпорации, ввозившей в Россию из десятков стран сотни тысяч реактивов. Их мы не сможем сами создать. Придется упрощать научные задачи".Кроме того, предстоит решить проблему с высокотехнологичным оборудованием, которое в наши дни остается продуктом международной кооперации. Здесь открываются возможности для поставок из Китая, который копирует все для внутреннего потребления в обход международного права."Цена будет выше, качество ниже, но хоть какой-то выход", — отмечает Хаустов.Но и у китайских компаний возможности не беспредельны, добавляет он. Например, электронные и качественные оптические микроскопы, тонкую оптику там делать не умеют. "Есть российское оборудование поколения примерно 2000 года. Рост производства начался, однако он упрется в дефицит запчастей".Об усложнении условий сотрудничества рассказывает Артем Ступак, сооснователь и коммерческий директор "АйдоЛаб", официального дистрибьютера пакетов для отбора проб американской компании Nasco Sampling на территории России и стран ТС. Теперь требуется стопроцентная предоплата партии товара в валюте, самостоятельная организация логистической цепочки для поставки в страну, дополнительный пакет документов для таможни (полное техническое описание продукции), обоснование, что это не продукция двойного назначения и что она не попадает в санкционные списки ТН ВЭД. Соответственно сроки доставки увеличиваются.Пока в полной мере говорить о дефиците не приходится, потому что научные группы обычно закупают материалы впрок. Однако возможны серьезные проблемы из-за задержек грузовиков на границе и усложнения логистической цепочки. Такое мнение высказывает кандидат биологических наук Анна Кудрявцева, заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН (ИМБ РАН), заведующая лабораторией постгеномных исследований. По ее информации, на зарубежные поставки накладываются дополнительные ограничения."Основной вопрос, который надо решать для каждого наименования продукции и для каждого конечного пользователя, — возможность применения закупаемого товара в военных целях. Для некоторых учреждений поставки уже прекратили, поскольку у них военный профиль или в названии есть указание на то, что они как-то связаны с военной сферой", — поясняет представитель ИМБ РАН. И добавляет: нужно время, чтобы отладить новые каналы поставок и механизмы их реализации.Новые возможности для российских производителейЛогистические цепочки со временем выстроят, в том числе через посредничество стран Азии, полагает академик Хохлов. Кроме того, не все товары и материалы попадают под санкции. Но уже сейчас нужно работать в таком направлении, чтобы своими силами заместить все необходимое для научных исследований. "Мы в РАН предлагаем двигаться по этой траектории", — говорит ученый.По мнению Анны Кудрявцевой, для отечественных производителей в области биотехнологий открываются новые возможности. Раньше их сдерживала конкуренция с зарубежным фирмами."Российские биотехнологические компании уже увеличили мощности в связи с необходимостью массового тестирования на COVID-19, а также для производства вакцин и лекарственных средств. Это можно использовать для дальнейшего развития отрасли", — подчеркивает исследовательница.Химия — одно из научных направлений, которое сильнее всего пострадает из-за санкций. Просто увеличением мощностей проблему дефицита не решить, полагает Виктор Зеленов."Исследователи работают с огромной номенклатурой химических соединений — десятки тысяч наименований, а номенклатура химических соединений российского производства — не более тысячи веществ. Импортозамещением в данной сфере системно не занимались", — уточняет специалист.По его словам, нужно решать проблемы с производством и дистрибьюцией мелких партий реагентов, логистические и экономические задачи. Импортозамещение требует участия крупного капитала и поддержки государства, а также финансовой заинтересованности научного сообщества.

https://ria.ru/20220225/covid-19-1776881288.html

https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html

азия

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2022

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, физика, химия, санкции в отношении россии, азия