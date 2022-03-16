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НАТО не хочет размещать силы на территории Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/nato-1778523953.html
НАТО не хочет размещать силы на территории Украины, заявил Столтенберг
НАТО не хочет размещать силы на территории Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.03.2022
НАТО не хочет размещать силы на территории Украины, заявил Столтенберг
Члены НАТО разделяют мнение, что силы альянса не должны присутствовать на территории или в воздушном пространстве Украины, сообщил генсек Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:28
2022-03-16T19:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Члены НАТО разделяют мнение, что силы альянса не должны присутствовать на территории или в воздушном пространстве Украины, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны альянса в Брюсселе."Члены НАТО едины в своих позициях, будь то в предоставлении поддержки Украине или в том, что силы НАТО не должны развертываться на территории или в воздушном пространстве Украины. Поскольку на нас лежит ответственность обеспечить, что этот конфликт не разрастется за пределы Украины", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
https://ria.ru/20220316/nato-1778460767.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, ситуация в днр и лнр
18:28 16.03.2022 (обновлено: 19:07 16.03.2022)
 
НАТО не хочет размещать силы на территории Украины, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: альянс считает, что его сил не должно быть на территории Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Члены НАТО разделяют мнение, что силы альянса не должны присутствовать на территории или в воздушном пространстве Украины, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны альянса в Брюсселе.
"Члены НАТО едины в своих позициях, будь то в предоставлении поддержки Украине или в том, что силы НАТО не должны развертываться на территории или в воздушном пространстве Украины. Поскольку на нас лежит ответственность обеспечить, что этот конфликт не разрастется за пределы Украины", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 15:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Берлине выступили против отправки военных НАТО на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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