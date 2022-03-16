https://ria.ru/20220316/nato-1778523953.html

НАТО не хочет размещать силы на территории Украины, заявил Столтенберг

НАТО не хочет размещать силы на территории Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.03.2022

НАТО не хочет размещать силы на территории Украины, заявил Столтенберг

Члены НАТО разделяют мнение, что силы альянса не должны присутствовать на территории или в воздушном пространстве Украины, сообщил генсек Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:28

2022-03-16T18:28

2022-03-16T19:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Члены НАТО разделяют мнение, что силы альянса не должны присутствовать на территории или в воздушном пространстве Украины, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны альянса в Брюсселе."Члены НАТО едины в своих позициях, будь то в предоставлении поддержки Украине или в том, что силы НАТО не должны развертываться на территории или в воздушном пространстве Украины. Поскольку на нас лежит ответственность обеспечить, что этот конфликт не разрастется за пределы Украины", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

https://ria.ru/20220316/nato-1778460767.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, украина, ситуация в днр и лнр