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Наемник из Британии провел на Украине пару часов и сбежал - РИА Новости, 16.03.2022
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Наемник из Британии провел на Украине пару часов и сбежал
Наемник из Британии провел на Украине пару часов и сбежал - РИА Новости, 16.03.2022
Наемник из Британии провел на Украине пару часов и сбежал
Британский наемник пробыл на Украине девять часов и уехал обратно. Об этом он сам рассказал журналу "1843". РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:41
2022-03-16T23:57
в мире
великобритания
сша
украина
игорь конашенков
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россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британский наемник пробыл на Украине девять часов и уехал обратно. Об этом он сам рассказал журналу "1843"."Мне неинтересно становиться героем или умирать", — заявил он, отметив, что не намеревался участвовать в действиях на передовой, а надеялся заняться обучением украинцев навыкам оказания первой помощи.Он признался, что расценил возможность присоединиться к украинским войскам как обман. По словам мужчины, Киев продал ему "мечту о помощи", а в результате его чуть не отправили в "ужаснейшие зоны боевых действий". Как заявил собеседник журнала, ему удалось убедить отказаться от контракта еще двадцать добровольцев.Сам контракт, как рассказали несколько других наемников, оказался невыгодным. По их словам, об условиях не сообщалось до момента прибытия на Украину. В частности, на месте выяснялось, что соглашение было необходимо заключать на бессрочный период. Эту информацию журналу подтвердил и источник в украинском Минобороны.Для многих иностранцев, как отметил мужчина, оказался неожиданностью тот факт, что противостоять придется "настоящей стране с настоящей армией, вооружением и превосходными тактическими возможностями". По какой причине это стало для них сюрпризом, он не уточнил.В ходе беседы мужчина дал характеристики и другим наемникам. К примеру, он рассказал, что один из них открыто признавался в поддержке неонацистских взглядов. Также собеседник журнала сообщил, что часть "новобранцев" вовсе не имела военного опыта. Корреспондент, беседовавший с наемниками, назвал некоторых из них "хипстерами" и "фанатиками".Это не первый казус с иностранными добровольцами, о котором становится известно. Ранее СМИ сообщали о мужчинах из США и Великобритании, которых "украинские агенты" приняли за "российских диверсантов", а позже избили во время допроса.При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в страну едут "опытные ветераны". По его словам, число заявок от иностранцев приблизилось к 20 тысячам.Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что иностранные наемники, которых перебрасывают на Украину, совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Их вооружают комплексами, которые Запад поставляет Киеву. В оборонном ведомстве подчеркивали, что ответственность за их гибель на Украине лежит только на руководстве стран, которые поощряют участие своих граждан в боевых действиях в качестве наемников.
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в мире, великобритания, сша, украина, игорь конашенков, киев, россия
21:41 16.03.2022 (обновлено: 23:57 16.03.2022)
 
Наемник из Британии провел на Украине пару часов и сбежал

1843 magazine: наемник из Британии сбежал с Украины спустя девять часов после приезда

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенные на территории пункта приема металла в Бердянске
Гаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенные на территории пункта приема металла в Бердянске - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Гаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенные на территории пункта приема металла в Бердянске
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британский наемник пробыл на Украине девять часов и уехал обратно. Об этом он сам рассказал журналу "1843".
"Мне неинтересно становиться героем или умирать", — заявил он, отметив, что не намеревался участвовать в действиях на передовой, а надеялся заняться обучением украинцев навыкам оказания первой помощи.
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Он признался, что расценил возможность присоединиться к украинским войскам как обман. По словам мужчины, Киев продал ему "мечту о помощи", а в результате его чуть не отправили в "ужаснейшие зоны боевых действий". Как заявил собеседник журнала, ему удалось убедить отказаться от контракта еще двадцать добровольцев.
Сам контракт, как рассказали несколько других наемников, оказался невыгодным. По их словам, об условиях не сообщалось до момента прибытия на Украину. В частности, на месте выяснялось, что соглашение было необходимо заключать на бессрочный период. Эту информацию журналу подтвердил и источник в украинском Минобороны.
Для многих иностранцев, как отметил мужчина, оказался неожиданностью тот факт, что противостоять придется "настоящей стране с настоящей армией, вооружением и превосходными тактическими возможностями". По какой причине это стало для них сюрпризом, он не уточнил.
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В ходе беседы мужчина дал характеристики и другим наемникам. К примеру, он рассказал, что один из них открыто признавался в поддержке неонацистских взглядов. Также собеседник журнала сообщил, что часть "новобранцев" вовсе не имела военного опыта. Корреспондент, беседовавший с наемниками, назвал некоторых из них "хипстерами" и "фанатиками".
Это не первый казус с иностранными добровольцами, о котором становится известно. Ранее СМИ сообщали о мужчинах из США и Великобритании, которых "украинские агенты" приняли за "российских диверсантов", а позже избили во время допроса.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в страну едут "опытные ветераны". По его словам, число заявок от иностранцев приблизилось к 20 тысячам.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что иностранные наемники, которых перебрасывают на Украину, совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Их вооружают комплексами, которые Запад поставляет Киеву. В оборонном ведомстве подчеркивали, что ответственность за их гибель на Украине лежит только на руководстве стран, которые поощряют участие своих граждан в боевых действиях в качестве наемников.
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