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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html
СМИ: британского наемника на Украине приняли за российского шпиона и избили
СМИ: британского наемника на Украине приняли за российского шпиона и избили - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: британского наемника на Украине приняли за российского шпиона и избили
Британский наемник покинул Украину после того, как его приняли за "российского диверсанта", сообщает газета Sun. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:51
2022-03-10T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Британский наемник покинул Украину после того, как его приняли за "российского диверсанта", сообщает газета Sun.По данным издания, бывший военный медик Джейсон Хэй прибыл на Украину "в начале прошлого месяца". Как утверждает наемник, он хотел "сделать что-то хорошее". По словам наемника, он и солдаты из диверсионно-разведывательной группы "Грузинский национальный легион" участвовали в "защите" аэропорта в Гостомеле, в ходе которой Хэй "ввязался в перестрелку с Красной армией"."Я никогда не сталкивался с такой огневой мощью, я не думаю, что кто-либо из этого поколения когда-либо сталкивался с подобным... Русские - это конвенциональная современная армия", - отметил он.Однако позже Хэя и его "американского друга" задержали "украинские агенты", которые искали "российских диверсантов". Как утверждает наемник, их заподозрили, поскольку у них была сумка с рациями и пистолетом. Их доставили на "базу службы безопасности", где допрашивали в течение трех часов. Хэя били по голове и кричали на него по-русски."У меня было довольно серьезное сотрясение мозга и сильное кровотечение", - добавил он.Согласно изданию, после того, как его отпустили, наемник отправился на поезде во Львов, затем пересек границу с Польшей. Экс-медик уже вернулся домой в город Киддерминстер."Я не поехал туда, чтобы умереть", - заявил Хэй.Издание со ссылкой на главу минобороны напоминает, что британские солдаты, которые активно служат, могут быть привлечены к ответственности за дезертирство, если они отправятся на Украину "сражаться".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/reyting-1777489062.html
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в мире, россия, украина
18:51 10.03.2022
 
СМИ: британского наемника на Украине приняли за российского шпиона и избили

Sun: британского наемника на Украине приняли за российского шпиона и избили

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКепка украинского военнослужащего
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Кепка украинского военнослужащего
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ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Британский наемник покинул Украину после того, как его приняли за "российского диверсанта", сообщает газета Sun.
По данным издания, бывший военный медик Джейсон Хэй прибыл на Украину "в начале прошлого месяца". Как утверждает наемник, он хотел "сделать что-то хорошее". По словам наемника, он и солдаты из диверсионно-разведывательной группы "Грузинский национальный легион" участвовали в "защите" аэропорта в Гостомеле, в ходе которой Хэй "ввязался в перестрелку с Красной армией".
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"Я никогда не сталкивался с такой огневой мощью, я не думаю, что кто-либо из этого поколения когда-либо сталкивался с подобным... Русские - это конвенциональная современная армия", - отметил он.
Однако позже Хэя и его "американского друга" задержали "украинские агенты", которые искали "российских диверсантов". Как утверждает наемник, их заподозрили, поскольку у них была сумка с рациями и пистолетом. Их доставили на "базу службы безопасности", где допрашивали в течение трех часов. Хэя били по голове и кричали на него по-русски.
"У меня было довольно серьезное сотрясение мозга и сильное кровотечение", - добавил он.
Согласно изданию, после того, как его отпустили, наемник отправился на поезде во Львов, затем пересек границу с Польшей. Экс-медик уже вернулся домой в город Киддерминстер.
"Я не поехал туда, чтобы умереть", - заявил Хэй.
Издание со ссылкой на главу минобороны напоминает, что британские солдаты, которые активно служат, могут быть привлечены к ответственности за дезертирство, если они отправятся на Украину "сражаться".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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