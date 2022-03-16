https://ria.ru/20220316/molodezh-1778441592.html

Вологодская молодежь принял участие в работе дискуссионного клуба

Вологодская молодежь принял участие в работе дискуссионного клуба - РИА Новости, 16.03.2022

Вологодская молодежь принял участие в работе дискуссионного клуба

Более трехсот студентов и представителей работающей молодёжи приняли участие в заседании молодёжного дискуссионного клуба, организованного по инициативе... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:02

2022-03-16T14:02

2022-03-16T14:02

вологодская область

андрей луценко

политика

виктор бондарев

совет федерации рф

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 16 мар - РИА Новости. Более трехсот студентов и представителей работающей молодёжи приняли участие в заседании молодёжного дискуссионного клуба, организованного по инициативе сенатора от Вологодской области, героя России Юрия Воробьёва, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.Спикерами стали заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник, Герой России Юнус-Бек Евкуров, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев, губернатор области Олег Кувшинников. Диалог модерировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Дискуссионный клуб был создан при Законодательном Собрании области 8 лет назад, в его состав входят более 800 человек.В пресс-релизе отмечается, что молодёжь интересовал широкий спектр вопросов - от успехов и трудностей участников спецоперации до тонкостей переговорного процесса делегаций двух стран.Отмечается, что наряду с федеральной повесткой участники встречи задавали вопросы о региональных аспектах, в частности, касающихся мер поддержки малого и среднего бизнеса в связи с антироссийскими санкциями, обеспечения продовольственной безопасности, создания временных рабочих мест на предприятиях, которые готовятся к высвобождению работников в связи с ликвидацией или сокращением штатной численности.Следующее заседание молодежного клуба намечено через месяц, его участники самостоятельно определят тему встречи.

https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778246883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко, политика, виктор бондарев, совет федерации рф, вологодская область, законодательное собрание вологодской области