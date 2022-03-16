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Вологодская молодежь принял участие в работе дискуссионного клуба - РИА Новости, 16.03.2022
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Вологодская молодежь принял участие в работе дискуссионного клуба
Вологодская молодежь принял участие в работе дискуссионного клуба - РИА Новости, 16.03.2022
Вологодская молодежь принял участие в работе дискуссионного клуба
Более трехсот студентов и представителей работающей молодёжи приняли участие в заседании молодёжного дискуссионного клуба, организованного по инициативе... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:02
2022-03-16T14:02
вологодская область
андрей луценко
политика
виктор бондарев
совет федерации рф
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 16 мар - РИА Новости. Более трехсот студентов и представителей работающей молодёжи приняли участие в заседании молодёжного дискуссионного клуба, организованного по инициативе сенатора от Вологодской области, героя России Юрия Воробьёва, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.Спикерами стали заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник, Герой России Юнус-Бек Евкуров, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев, губернатор области Олег Кувшинников. Диалог модерировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Дискуссионный клуб был создан при Законодательном Собрании области 8 лет назад, в его состав входят более 800 человек.В пресс-релизе отмечается, что молодёжь интересовал широкий спектр вопросов - от успехов и трудностей участников спецоперации до тонкостей переговорного процесса делегаций двух стран.Отмечается, что наряду с федеральной повесткой участники встречи задавали вопросы о региональных аспектах, в частности, касающихся мер поддержки малого и среднего бизнеса в связи с антироссийскими санкциями, обеспечения продовольственной безопасности, создания временных рабочих мест на предприятиях, которые готовятся к высвобождению работников в связи с ликвидацией или сокращением штатной численности.Следующее заседание молодежного клуба намечено через месяц, его участники самостоятельно определят тему встречи.
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андрей луценко, политика, виктор бондарев, совет федерации рф, вологодская область, законодательное собрание вологодской области
14:02 16.03.2022
 

Вологодская молодежь принял участие в работе дискуссионного клуба

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Заседание Молодежного дискуссионного клуба Вологодской области
Заседание Молодежного дискуссионного клуба Вологодской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области /
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ВОЛОГДА, 16 мар - РИА Новости. Более трехсот студентов и представителей работающей молодёжи приняли участие в заседании молодёжного дискуссионного клуба, организованного по инициативе сенатора от Вологодской области, героя России Юрия Воробьёва, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.
Спикерами стали заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник, Герой России Юнус-Бек Евкуров, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев, губернатор области Олег Кувшинников. Диалог модерировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
Дискуссионный клуб был создан при Законодательном Собрании области 8 лет назад, в его состав входят более 800 человек.
"Темы, которые обсуждаются на дискуссионном клубе, всегда вызывают большой интерес. Сегодняшняя тема, которая предложена для обсуждения, - "Россия: новые вызовы". Мы поговорим о настоящем и будущем страны, сможем обменять мнениями", - приводятся в сообщении слова модератора встречи, спикера Заксобрания региона Андрея Луценко.
В пресс-релизе отмечается, что молодёжь интересовал широкий спектр вопросов - от успехов и трудностей участников спецоперации до тонкостей переговорного процесса делегаций двух стран.
Отмечается, что наряду с федеральной повесткой участники встречи задавали вопросы о региональных аспектах, в частности, касающихся мер поддержки малого и среднего бизнеса в связи с антироссийскими санкциями, обеспечения продовольственной безопасности, создания временных рабочих мест на предприятиях, которые готовятся к высвобождению работников в связи с ликвидацией или сокращением штатной численности.
Следующее заседание молодежного клуба намечено через месяц, его участники самостоятельно определят тему встречи.
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Вологодская областьАндрей ЛуценкоПолитикаВиктор БондаревСовет Федерации РФВологодская областьЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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