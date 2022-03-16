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МИД: Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике - РИА Новости, 16.03.2022
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МИД: Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике
МИД: Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике - РИА Новости, 16.03.2022
МИД: Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике
Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике, реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:28
2022-03-16T10:58
в мире
цены на нефть
турция
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике, реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.По его словам, Москва по достоинству оценивает "сбалансированную линию турецких партнеров", которые в отличие от многих не готовы поступиться своими национальными интересами, "не поддаются бесцеремонному внешнему давлению"."Стратегические проекты в нефтегазовом секторе, которые уже удалось воплотить, работают стабильно, приносят пользу, тогда как реализация пока не завершенных начинаний идет по плану, с соблюдением графиков. Более того, намерены наращивать взаимовыгодное многоканальное сотрудничество с Анкарой – не ограничиваясь сферой энергетики", - сказал Пилипсон.Он добавил, что для этого есть широкие возможности, несмотря на потрясения в мировом хозяйстве, "искусственно инспирированные западными странами".Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона &gt;&gt;
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в мире, цены на нефть, турция
09:28 16.03.2022 (обновлено: 10:58 16.03.2022)
 
МИД: Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике

Представитель МИД Пилипсон: Россия намерена сотрудничать с Турцией в энергетике

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике, реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
По его словам, Москва по достоинству оценивает "сбалансированную линию турецких партнеров", которые в отличие от многих не готовы поступиться своими национальными интересами, "не поддаются бесцеремонному внешнему давлению".
"Стратегические проекты в нефтегазовом секторе, которые уже удалось воплотить, работают стабильно, приносят пользу, тогда как реализация пока не завершенных начинаний идет по плану, с соблюдением графиков. Более того, намерены наращивать взаимовыгодное многоканальное сотрудничество с Анкарой – не ограничиваясь сферой энергетики", - сказал Пилипсон.
Он добавил, что для этого есть широкие возможности, несмотря на потрясения в мировом хозяйстве, "искусственно инспирированные западными странами".
Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
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