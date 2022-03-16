https://ria.ru/20220316/mid-1778384062.html

МИД: Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике

МИД: Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике - РИА Новости, 16.03.2022

МИД: Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике

Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике, реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:28

2022-03-16T09:28

2022-03-16T10:58

в мире

цены на нефть

турция

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике, реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.По его словам, Москва по достоинству оценивает "сбалансированную линию турецких партнеров", которые в отличие от многих не готовы поступиться своими национальными интересами, "не поддаются бесцеремонному внешнему давлению"."Стратегические проекты в нефтегазовом секторе, которые уже удалось воплотить, работают стабильно, приносят пользу, тогда как реализация пока не завершенных начинаний идет по плану, с соблюдением графиков. Более того, намерены наращивать взаимовыгодное многоканальное сотрудничество с Анкарой – не ограничиваясь сферой энергетики", - сказал Пилипсон.Он добавил, что для этого есть широкие возможности, несмотря на потрясения в мировом хозяйстве, "искусственно инспирированные западными странами".Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20220315/alternativy-1778281186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, цены на нефть, турция