https://ria.ru/20220316/lenoblast-1778507868.html

В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев

В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев - РИА Новости, 16.03.2022

В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев

Региональный фонд защиты прав дольщиков готовится возобновить строительно-монтажные работы в 28 долгостроях Ленинградской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:56

2022-03-16T17:56

2022-03-16T17:56

ленинградская область

жилье

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Региональный фонд защиты прав дольщиков готовится возобновить строительно-монтажные работы в 28 долгостроях Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области" объявил конкурс по выбору подрядной организации для ЖК "Десяткино 2.0". Кроме того, 20 марта планируется подписать контракт на строительство и возобновить работы в ЖК "Тридевяткино царство"."На финальном этапе экспертиза проектов завершения строительства второй очереди ЖК "Десяткино" и "Солнце", "Аннинский парк", "Итальянский квартал" и "Яркий". Объявить конкурсы на выбор подрядных организаций планируется уже на этой неделе, а подписать контракты и выйти на стройку - к началу апреля", - добавил собеседник агентства.Напомним, в 2022 году региональный фонд защиты прав дольщиков будет вести активное строительство на стройплощадках 52 проблемных объектов Ленинградской области. На восстановление прав пострадавших граждан в бюджете региона предусмотрено 10,9 миллиарда рублей. Такую же сумму направит федеральный фонд развития территорий.

https://ria.ru/20220314/lenoblast-1778120953.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, общество