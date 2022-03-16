https://ria.ru/20220316/lenoblast-1778507868.html
В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев
В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев - РИА Новости, 16.03.2022
В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев
Региональный фонд защиты прав дольщиков готовится возобновить строительно-монтажные работы в 28 долгостроях Ленинградской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:56
2022-03-16T17:56
2022-03-16T17:56
ленинградская область
жилье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740089033_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_ab8838926bb91396a940fc3449aaefb2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Региональный фонд защиты прав дольщиков готовится возобновить строительно-монтажные работы в 28 долгостроях Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области" объявил конкурс по выбору подрядной организации для ЖК "Десяткино 2.0". Кроме того, 20 марта планируется подписать контракт на строительство и возобновить работы в ЖК "Тридевяткино царство"."На финальном этапе экспертиза проектов завершения строительства второй очереди ЖК "Десяткино" и "Солнце", "Аннинский парк", "Итальянский квартал" и "Яркий". Объявить конкурсы на выбор подрядных организаций планируется уже на этой неделе, а подписать контракты и выйти на стройку - к началу апреля", - добавил собеседник агентства.Напомним, в 2022 году региональный фонд защиты прав дольщиков будет вести активное строительство на стройплощадках 52 проблемных объектов Ленинградской области. На восстановление прав пострадавших граждан в бюджете региона предусмотрено 10,9 миллиарда рублей. Такую же сумму направит федеральный фонд развития территорий.
https://ria.ru/20220314/lenoblast-1778120953.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740089033_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_43a0abd792b4b258d13b7203e6070343.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Региональный фонд защиты прав дольщиков готовится возобновить строительно-монтажные работы в 28 долгостроях Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области" объявил конкурс по выбору подрядной организации для ЖК "Десяткино 2.0". Кроме того, 20 марта планируется подписать контракт на строительство и возобновить работы в ЖК "Тридевяткино царство".
"На финальном этапе экспертиза проектов завершения строительства второй очереди ЖК "Десяткино" и "Солнце", "Аннинский парк", "Итальянский квартал" и "Яркий". Объявить конкурсы на выбор подрядных организаций планируется уже на этой неделе, а подписать контракты и выйти на стройку - к началу апреля", - добавил собеседник агентства.
Напомним, в 2022 году региональный фонд защиты прав дольщиков будет вести активное строительство на стройплощадках 52 проблемных объектов Ленинградской области
. На восстановление прав пострадавших граждан в бюджете региона предусмотрено 10,9 миллиарда рублей. Такую же сумму направит федеральный фонд развития территорий.