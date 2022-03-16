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В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев - РИА Новости, 16.03.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220316/lenoblast-1778507868.html
В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев
В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев - РИА Новости, 16.03.2022
В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев
Региональный фонд защиты прав дольщиков готовится возобновить строительно-монтажные работы в 28 долгостроях Ленинградской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:56
2022-03-16T17:56
ленинградская область
жилье
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Региональный фонд защиты прав дольщиков готовится возобновить строительно-монтажные работы в 28 долгостроях Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области" объявил конкурс по выбору подрядной организации для ЖК "Десяткино 2.0". Кроме того, 20 марта планируется подписать контракт на строительство и возобновить работы в ЖК "Тридевяткино царство"."На финальном этапе экспертиза проектов завершения строительства второй очереди ЖК "Десяткино" и "Солнце", "Аннинский парк", "Итальянский квартал" и "Яркий". Объявить конкурсы на выбор подрядных организаций планируется уже на этой неделе, а подписать контракты и выйти на стройку - к началу апреля", - добавил собеседник агентства.Напомним, в 2022 году региональный фонд защиты прав дольщиков будет вести активное строительство на стройплощадках 52 проблемных объектов Ленинградской области. На восстановление прав пострадавших граждан в бюджете региона предусмотрено 10,9 миллиарда рублей. Такую же сумму направит федеральный фонд развития территорий.
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жилье, общество
17:56 16.03.2022
 

В Ленобласти отбирают подрядчиков для завершения долгостроев

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Региональный фонд защиты прав дольщиков готовится возобновить строительно-монтажные работы в 28 долгостроях Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области" объявил конкурс по выбору подрядной организации для ЖК "Десяткино 2.0". Кроме того, 20 марта планируется подписать контракт на строительство и возобновить работы в ЖК "Тридевяткино царство".
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 17:32Ленинградская область
В Ленобласти оптимизируют систему госзакупок
"На финальном этапе экспертиза проектов завершения строительства второй очереди ЖК "Десяткино" и "Солнце", "Аннинский парк", "Итальянский квартал" и "Яркий". Объявить конкурсы на выбор подрядных организаций планируется уже на этой неделе, а подписать контракты и выйти на стройку - к началу апреля", - добавил собеседник агентства.
Напомним, в 2022 году региональный фонд защиты прав дольщиков будет вести активное строительство на стройплощадках 52 проблемных объектов Ленинградской области. На восстановление прав пострадавших граждан в бюджете региона предусмотрено 10,9 миллиарда рублей. Такую же сумму направит федеральный фонд развития территорий.
 
Ленинградская областьЖильеОбщество
 
 
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