https://ria.ru/20220316/krym-1778388948.html

В Крыму планируют вернуться к производству риса

В Крыму планируют вернуться к производству риса - РИА Новости, 16.03.2022

В Крыму планируют вернуться к производству риса

Крым может вернуться к производству риса после восстановления Северо-Крымского канала, это высокорентабельный бизнес, заявил глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:06

2022-03-16T10:06

2022-03-16T11:10

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым может вернуться к производству риса после восстановления Северо-Крымского канала, это высокорентабельный бизнес, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды в Крым.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>

https://ria.ru/20220316/krym-1778376655.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, политика