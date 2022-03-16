Рейтинг@Mail.ru
В Крыму планируют вернуться к производству риса - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/krym-1778388948.html
В Крыму планируют вернуться к производству риса
В Крыму планируют вернуться к производству риса - РИА Новости, 16.03.2022
В Крыму планируют вернуться к производству риса
Крым может вернуться к производству риса после восстановления Северо-Крымского канала, это высокорентабельный бизнес, заявил глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:06
2022-03-16T11:10
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758267394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51a04c8fd8cc7b696263b6a759f81305.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым может вернуться к производству риса после восстановления Северо-Крымского канала, это высокорентабельный бизнес, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды в Крым.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Владимира Константинова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220316/krym-1778376655.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758267394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3a077357b1083d6f24f04d118a36ea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, политика
10:06 16.03.2022 (обновлено: 11:10 16.03.2022)
 
В Крыму планируют вернуться к производству риса

Парламент: Крым вернется к производству риса после восстановления Северо-Крымского канала

© Pixabay / scheng3Рис
Рис - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Pixabay / scheng3
Рис
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым может вернуться к производству риса после восстановления Северо-Крымского канала, это высокорентабельный бизнес, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Для региона это колоссальная возможность, мы можем опять вернуться к производству риса, это был традиционный и высокорентабельный бизнес", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды в Крым.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>
Патриотические граффити с надписью Россия и Крым – вместе навсегда - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:34
Константинов назвал главные достижения Крыма за восемь лет
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала