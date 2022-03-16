10:06 16.03.2022 (обновлено: 11:10 16.03.2022)
В Крыму планируют вернуться к производству риса
Парламент: Крым вернется к производству риса после восстановления Северо-Крымского канала
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым может вернуться к производству риса после восстановления Северо-Крымского канала, это высокорентабельный бизнес, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Для региона это колоссальная возможность, мы можем опять вернуться к производству риса, это был традиционный и высокорентабельный бизнес", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды в Крым.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.