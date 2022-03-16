https://ria.ru/20220316/krym-1778373432.html

В Крыму рассказали, когда Украина признает полуостров частью России

В Крыму рассказали, когда Украина признает полуостров частью России - РИА Новости, 16.03.2022

В Крыму рассказали, когда Украина признает полуостров частью России

Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T07:40

2022-03-16T07:40

2022-03-16T07:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир константинов

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации, Украина обязательно признает российский статус Крыма.Сегодня полуостров отмечает восьмую годовщину со дня проведения референдума, на котором крымчане и севастопольцы проголосовали за воссоединение с Россией.При этом, по его словам, в целом признание такого статуса странами мира — это своего рода индикатор."Те, кто на стороне правды, наш выбор признают. Те, кто остаются под пятой империи лжи, не признают никогда. По мере освобождения из-под этой пяты той или иной страны будет множиться и число тех, кто наш статус признает", — сказал Константинов.Он подчеркнул, что для крымчан признание раньше не было самоцелью, а теперь и подавно.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220314/denatsifikatsiya-1778079875.html

https://ria.ru/20220316/krym-1778372017.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, владимир константинов, республика крым, украина