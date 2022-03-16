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В Крыму рассказали, когда Украина признает полуостров частью России - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/krym-1778373432.html
В Крыму рассказали, когда Украина признает полуостров частью России
В Крыму рассказали, когда Украина признает полуостров частью России - РИА Новости, 16.03.2022
В Крыму рассказали, когда Украина признает полуостров частью России
Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T07:40
2022-03-16T07:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир константинов
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации, Украина обязательно признает российский статус Крыма.Сегодня полуостров отмечает восьмую годовщину со дня проведения референдума, на котором крымчане и севастопольцы проголосовали за воссоединение с Россией.При этом, по его словам, в целом признание такого статуса странами мира — это своего рода индикатор."Те, кто на стороне правды, наш выбор признают. Те, кто остаются под пятой империи лжи, не признают никогда. По мере освобождения из-под этой пяты той или иной страны будет множиться и число тех, кто наш статус признает", — сказал Константинов.Он подчеркнул, что для крымчан признание раньше не было самоцелью, а теперь и подавно.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220314/denatsifikatsiya-1778079875.html
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в мире, россия, владимир константинов, республика крым, украина
07:40 16.03.2022 (обновлено: 07:50 16.03.2022)
 
В Крыму рассказали, когда Украина признает полуостров частью России

Спикер парламента Крыма Константинов: Украина скоро признает полуостров частью России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости выразил уверенность, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации, Украина обязательно признает российский статус Крыма.
Сегодня полуостров отмечает восьмую годовщину со дня проведения референдума, на котором крымчане и севастопольцы проголосовали за воссоединение с Россией.
"Можно быть уверенными в том, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации Украины, она обязательно признает российский статус Крыма", — сказал Константинов.
При этом, по его словам, в целом признание такого статуса странами мира — это своего рода индикатор.
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"Те, кто на стороне правды, наш выбор признают. Те, кто остаются под пятой империи лжи, не признают никогда. По мере освобождения из-под этой пяты той или иной страны будет множиться и число тех, кто наш статус признает", — сказал Константинов.
Он подчеркнул, что для крымчан признание раньше не было самоцелью, а теперь и подавно.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир КонстантиновРеспублика КрымУкраина
 
 
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