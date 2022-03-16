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Крым впервые может стать транзитной территорией, заявили власти полуострова - РИА Новости, 16.03.2022
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Крым впервые может стать транзитной территорией, заявили власти полуострова
Крым впервые может стать транзитной территорией, заявили власти полуострова - РИА Новости, 16.03.2022
Крым впервые может стать транзитной территорией, заявили власти полуострова
Крым в перспективе впервые может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья, заявил в интервью РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T07:11
2022-03-16T07:14
владимир путин
херсонская область
россия
вооруженные силы рф
в мире
владимир константинов
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Крым в перспективе впервые может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее он заявил о планах полностью восстановить все транспортные магистрали и железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины.По его словам, перед Крымом открываются новые горизонты, о которых еще месяц назад и не мечтали."А теперь мы обязаны их оперативно и с максимальной выгодой для себя использовать", — подчеркнул Константинов.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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владимир путин, херсонская область , россия, вооруженные силы рф, в мире, владимир константинов, симферополь
07:11 16.03.2022 (обновлено: 07:14 16.03.2022)
 
Крым впервые может стать транзитной территорией, заявили власти полуострова

Глава парламента Крыма Константинов: полуостров впервые может стать транзитной территорией

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Крым в перспективе впервые может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее он заявил о планах полностью восстановить все транспортные магистрали и железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины.

"Есть Крымский мост. А значит, когда мы все магистрали восстановим, Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также — индустриальными центрами бывшей Украины. Этого раньше не было. А теперь вот-вот появится", — сказал Константинов.

По его словам, перед Крымом открываются новые горизонты, о которых еще месяц назад и не мечтали.
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"А теперь мы обязаны их оперативно и с максимальной выгодой для себя использовать", — подчеркнул Константинов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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