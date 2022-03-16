https://ria.ru/20220316/krym-1778366994.html
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной
Все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной, полноценно восстановят, сообщил в интервью... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:08
2022-03-16T03:08
2022-03-16T04:09
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
сергей аксенов (политик)
республика крым
владимир константинов
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной, полноценно восстановят, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона. Маршрут пока используют для доставки гуманитарной помощи и стройматериалов. Речь идет о железнодорожной ветке, разобранной восемь лет назад украинскими националистами на границе российского полуострова и Херсонской области в районе Армянска. При этом ранее Крым и юго-восточную частью Украины связывала еще одна железнодорожная ветка, идущая в сторону города Мелитополь Запорожской области.Глава парламента уточнил, что восстановят и вторую железнодорожную ветку, идущую на юго-восток Украины."Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков. Всякое отребье сумело их захватить и испортить, но по мере его уничтожения мы все это будем восстанавливать", — сказал Константинов.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220315/aksenov-1778349984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, сергей аксенов (политик), республика крым, владимир константинов, симферополь
03:08 16.03.2022 (обновлено: 04:09 16.03.2022)
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной
Глава парламента Крыма Константинов: железнодорожные ветки с Украиной будут восстановлены
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной, полноценно восстановят, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил о возобновлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона
. Маршрут пока используют для доставки гуманитарной помощи и стройматериалов. Речь идет о железнодорожной ветке, разобранной восемь лет назад украинскими националистами на границе российского полуострова и Херсонской области в районе Армянска. При этом ранее Крым и юго-восточную частью Украины связывала еще одна железнодорожная ветка, идущая в сторону города Мелитополь
Запорожской области.
"Стоит (рассчитывать на полноценное транспортное сообщение с Украиной. — Прим. ред.) Уже сейчас оно восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова. Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами. Они на них засели, как соловьи-разбойники, прервав их функционирование на долгие восемь лет. Но теперь, прямо сейчас, соловьям-разбойникам выбиваются последние зубы. Больше свистеть и хулиганить на больших дорогах не смогут", — сказал Константинов.
Глава парламента уточнил, что восстановят и вторую железнодорожную ветку, идущую на юго-восток Украины
.
"Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков. Всякое отребье сумело их захватить и испортить, но по мере его уничтожения мы все это будем восстанавливать", — сказал Константинов.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.
Президент России Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал Указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.