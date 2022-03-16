Рейтинг@Mail.ru
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/krym-1778366994.html
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной
Все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной, полноценно восстановят, сообщил в интервью... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:08
2022-03-16T04:09
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
сергей аксенов (политик)
республика крым
владимир константинов
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/07/1551780732_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_16dc4c9a488a26398ebb1686021094cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной, полноценно восстановят, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона. Маршрут пока используют для доставки гуманитарной помощи и стройматериалов. Речь идет о железнодорожной ветке, разобранной восемь лет назад украинскими националистами на границе российского полуострова и Херсонской области в районе Армянска. При этом ранее Крым и юго-восточную частью Украины связывала еще одна железнодорожная ветка, идущая в сторону города Мелитополь Запорожской области.Глава парламента уточнил, что восстановят и вторую железнодорожную ветку, идущую на юго-восток Украины."Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков. Всякое отребье сумело их захватить и испортить, но по мере его уничтожения мы все это будем восстанавливать", — сказал Константинов.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220315/aksenov-1778349984.html
россия
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/07/1551780732_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_250f8f64a0d4dfa19776f7f1e478ab9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, сергей аксенов (политик), республика крым, владимир константинов, симферополь
03:08 16.03.2022 (обновлено: 04:09 16.03.2022)
 
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной

Глава парламента Крыма Константинов: железнодорожные ветки с Украиной будут восстановлены

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Железная дорога
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной, полноценно восстановят, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона. Маршрут пока используют для доставки гуманитарной помощи и стройматериалов. Речь идет о железнодорожной ветке, разобранной восемь лет назад украинскими националистами на границе российского полуострова и Херсонской области в районе Армянска. При этом ранее Крым и юго-восточную частью Украины связывала еще одна железнодорожная ветка, идущая в сторону города Мелитополь Запорожской области.

"Стоит (рассчитывать на полноценное транспортное сообщение с Украиной. — Прим. ред.) Уже сейчас оно восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова. Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами. Они на них засели, как соловьи-разбойники, прервав их функционирование на долгие восемь лет. Но теперь, прямо сейчас, соловьям-разбойникам выбиваются последние зубы. Больше свистеть и хулиганить на больших дорогах не смогут", — сказал Константинов.

Глава парламента уточнил, что восстановят и вторую железнодорожную ветку, идущую на юго-восток Украины.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 21:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Аксенов заявил, что США будут воевать с Россией до последнего украинца
"Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков. Всякое отребье сумело их захватить и испортить, но по мере его уничтожения мы все это будем восстанавливать", — сказал Константинов.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
ВС России ликвидировали украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым
Вчера, 06:24
Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой
 
В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФСергей Аксенов (политик)Республика КрымВладимир КонстантиновСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала