https://ria.ru/20220316/kiev-1778421150.html

Премьеры Польши, Чехии и Словении вернулись из поездки в Киев

Премьеры Польши, Чехии и Словении вернулись из поездки в Киев - РИА Новости, 16.03.2022

Премьеры Польши, Чехии и Словении вернулись из поездки в Киев

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении безопасно вернулись из совместной поездки в Киев, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:31

2022-03-16T12:31

2022-03-16T12:44

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чехия

словения

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украина

киев

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министры Польши, Чехии и Словении безопасно вернулись из совместной поездки в Киев, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер."Делегации Польши, Словении и Чехии после визита в Киев безопасно вернулись на территорию нашей страны", - написал Мюллер в Twitter.Во вторник в Киев направились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778421277.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html

чехия

словения

польша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, чехия, словения, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, владимир зеленский, петр фиала, янез янша, денис шмыгаль