https://ria.ru/20220316/kiev-1778421150.html
Премьеры Польши, Чехии и Словении вернулись из поездки в Киев
Премьеры Польши, Чехии и Словении вернулись из поездки в Киев - РИА Новости, 16.03.2022
Премьеры Польши, Чехии и Словении вернулись из поездки в Киев
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении безопасно вернулись из совместной поездки в Киев, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:31
2022-03-16T12:31
2022-03-16T12:44
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украина
киев
матеуш моравецкий
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министры Польши, Чехии и Словении безопасно вернулись из совместной поездки в Киев, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер."Делегации Польши, Словении и Чехии после визита в Киев безопасно вернулись на территорию нашей страны", - написал Мюллер в Twitter.Во вторник в Киев направились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778421277.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, чехия, словения, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, владимир зеленский, петр фиала, янез янша, денис шмыгаль
12:31 16.03.2022 (обновлено: 12:44 16.03.2022)
Премьеры Польши, Чехии и Словении вернулись из поездки в Киев
Премьеры Польши, Чехии и Словении безопасно вернулись из совместной поездки в Киев