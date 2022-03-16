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Токаев предложил ввести в Казахстане смешанную избирательную систему - РИА Новости, 16.03.2022
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Токаев предложил ввести в Казахстане смешанную избирательную систему
Токаев предложил ввести в Казахстане смешанную избирательную систему - РИА Новости, 16.03.2022
Токаев предложил ввести в Казахстане смешанную избирательную систему
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:43
2022-03-16T09:03
в мире
политика
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели.В настоящее время в Казахстане используется пропорциональная избирательная система, предполагающая голосование по партийным спискам."Мною предлагается перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровне", - сказал он, обращаясь с посланием к народу страны.По его словам, депутатский корпус мажилиса (нижняя палата) парламента будет формироваться по следующей схеме - 70% на пропорциональной основе, 30% - на мажоритарной.Кроме того, смешанная модель будет применена на выборах маслихатов (местные представительные органы) областей и городов республиканского значения, предложил президент.
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в мире, политика, касым-жомарт токаев, казахстан
08:43 16.03.2022 (обновлено: 09:03 16.03.2022)
 
Токаев предложил ввести в Казахстане смешанную избирательную систему

Президент Казахстана Токаев предложил ввести в республике смешанную избирательную систему

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан
Мужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Мужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели.
В настоящее время в Казахстане используется пропорциональная избирательная система, предполагающая голосование по партийным спискам.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:49
Токаев предложил учредить в Казахстане Конституционный суд
"Мною предлагается перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровне", - сказал он, обращаясь с посланием к народу страны.
По его словам, депутатский корпус мажилиса (нижняя палата) парламента будет формироваться по следующей схеме - 70% на пропорциональной основе, 30% - на мажоритарной.
Кроме того, смешанная модель будет применена на выборах маслихатов (местные представительные органы) областей и городов республиканского значения, предложил президент.
 
В миреПолитикаКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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