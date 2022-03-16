https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377454.html

Токаев предложил ввести в Казахстане смешанную избирательную систему

Токаев предложил ввести в Казахстане смешанную избирательную систему - РИА Новости, 16.03.2022

Токаев предложил ввести в Казахстане смешанную избирательную систему

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:43

2022-03-16T08:43

2022-03-16T09:03

в мире

политика

касым-жомарт токаев

казахстан

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АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели.В настоящее время в Казахстане используется пропорциональная избирательная система, предполагающая голосование по партийным спискам."Мною предлагается перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровне", - сказал он, обращаясь с посланием к народу страны.По его словам, депутатский корпус мажилиса (нижняя палата) парламента будет формироваться по следующей схеме - 70% на пропорциональной основе, 30% - на мажоритарной.Кроме того, смешанная модель будет применена на выборах маслихатов (местные представительные органы) областей и городов республиканского значения, предложил президент.

https://ria.ru/20220316/sud-1778378342.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, политика, касым-жомарт токаев, казахстан