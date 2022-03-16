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Хранитель Выборгского замка в Ленобласти кот Филимон найден

Хранитель Выборгского замка в Ленобласти кот Филимон найден - РИА Новости, 17.03.2022

Хранитель Выборгского замка в Ленобласти кот Филимон найден

Символ и хранитель Выборгского замка кот Филимон найден. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-16T20:12

2022-03-16T20:12

2022-03-17T10:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Символ и хранитель Выборгского замка кот Филимон найден. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".Сейчас кот "приходит в себя от стресса", уточняют в музее.Выборгский объединенный музей, в состав которого входит Выборгский замок, в среду рассказал о пропаже кота-хранителя. Его не смогли найти на Замковом острове. Как предположили в музее, кот мог уйти в Старый город — такое уже случалось.Должность Филимона — "старший мяучный сотрудник" Выборгского замка, где он служит много лет. У хранителя невозмутимый характер, и он не возражает, когда его фотографируют посетители.Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа.

https://ria.ru/20220125/kotyata-1769377309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выборг, ленинградская область