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Хранитель Выборгского замка в Ленобласти кот Филимон найден - РИА Новости, 17.03.2022
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Культура
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Хранитель Выборгского замка в Ленобласти кот Филимон найден
Хранитель Выборгского замка в Ленобласти кот Филимон найден - РИА Новости, 17.03.2022
Хранитель Выборгского замка в Ленобласти кот Филимон найден
Символ и хранитель Выборгского замка кот Филимон найден. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-16T20:12
2022-03-17T10:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Символ и хранитель Выборгского замка кот Филимон найден. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".Сейчас кот "приходит в себя от стресса", уточняют в музее.Выборгский объединенный музей, в состав которого входит Выборгский замок, в среду рассказал о пропаже кота-хранителя. Его не смогли найти на Замковом острове. Как предположили в музее, кот мог уйти в Старый город — такое уже случалось.Должность Филимона — "старший мяучный сотрудник" Выборгского замка, где он служит много лет. У хранителя невозмутимый характер, и он не возражает, когда его фотографируют посетители.Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа.
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новости культуры, музеи, выборг, ленинградская область
20:12 16.03.2022 (обновлено: 10:56 17.03.2022)
 
Хранитель Выборгского замка в Ленобласти кот Филимон найден

"Старший мяучный сотрудник" Выборгского замка кот Филимон найден после пропажи

© Фото : Выборгский музей-заповедникФилимон из Выборгского музея-заповедника
Филимон из Выборгского музея-заповедника - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : Выборгский музей-заповедник
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Символ и хранитель Выборгского замка кот Филимон найден. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

"Ура! Мы его нашли! Благодарим от всего сердца всех неравнодушных и особенно двух жительниц с Крепостной улицы, обнаруживших беглеца. Сэр Филимон дома", — говорится в посте.

Сейчас кот "приходит в себя от стресса", уточняют в музее.
Выборгский объединенный музей, в состав которого входит Выборгский замок, в среду рассказал о пропаже кота-хранителя. Его не смогли найти на Замковом острове. Как предположили в музее, кот мог уйти в Старый город — такое уже случалось.
Должность Филимона — "старший мяучный сотрудник" Выборгского замка, где он служит много лет. У хранителя невозмутимый характер, и он не возражает, когда его фотографируют посетители.
Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа.
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