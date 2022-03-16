https://ria.ru/20220316/kot-1778469829.html

Выборгский замок сообщил о пропаже кота-хранителя Филимона

Выборгский замок сообщил о пропаже кота-хранителя Филимона - РИА Новости, 16.03.2022

Выборгский замок сообщил о пропаже кота-хранителя Филимона

Выборгский объединенный музей-заповедник, в состав которого входит Выборгский замок, сообщил о пропаже кота Филимона, который много лет служит символом и... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:56

2022-03-16T15:56

2022-03-16T16:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Выборгский объединенный музей-заповедник, в состав которого входит Выборгский замок, сообщил о пропаже кота Филимона, который много лет служит символом и хранителем музея."У нас пропал сэр Филимон. Пока не можем его найти на Замковом острове. Возможно, ушел в Старый город (он уже так делал). Возможно, кто-то унес спасать (как Осю в Музее Анны Ахматовой)", - информирует музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В ошейнике кота закреплена капсула с номерами телефонов, по которым можно сообщить об его обнаружении.Короткошерстный рыжий кот Филимон имеет должность "старшего мяучного сотрудника" Выборгского замка. Он обладает невозмутимым характером и не возражает, когда его фотографируют посетители музея.В октябре 2021 года из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге пропал знаменитый кот Ося. Как выяснилось, неизвестная девушка забрала его из арки, ведущей в сад Фонтанного дома. Кота вернули в музей через несколько дней после того, как история его пропажи получила широкий резонанс в соцсетях. В начале февраля музей Анны Ахматовой сообщил о смерти Оси, который жил в Фонтанном доме более 15 лет.Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа.

https://ria.ru/20210604/kot-1734432234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, музеи, выборг, ленинградская область, новости культуры