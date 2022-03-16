09:54 16.03.2022 (обновлено: 10:56 16.03.2022)
Недружественные действия в адрес России навязаны Европе извне, заявил МИД
Глава департамента МИД Пилипсон: недружественные действия в адрес России навязаны Европе
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Недружественные действия в адрес РФ навязаны Европе извне, их последствия могут быть разрушительны, конфронтация не является выбором России, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Недружественные действия, явно подсказанные извне, неизбежно ведут к дальнейшему усилению конфронтации, чреваты разрушительными последствиями для наших двусторонних отношений, отравляют и без того нездоровую геополитическую атмосферу в Европе. Это точно не наш выбор", - сказал Пилипсон.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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