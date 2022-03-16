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МИД: страны Европы хотят выслужиться перед НАТО в оценке кризиса на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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МИД: страны Европы хотят выслужиться перед НАТО в оценке кризиса на Украине
МИД: страны Европы хотят выслужиться перед НАТО в оценке кризиса на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
МИД: страны Европы хотят выслужиться перед НАТО в оценке кризиса на Украине
Отдельные страны Европы инициативно стремятся выслужиться перед НАТО и США в своем "яростном неприятии" событий на Украине, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:36
2022-03-16T03:39
в мире
владимир путин
янез янша
россия
киев
вооруженные силы рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юрий пилипсон
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Отдельные страны Европы инициативно стремятся выслужиться перед НАТО и США в своем "яростном неприятии" событий на Украине, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.Директор департамента добавил, что российскую сторону "несколько озадачила" реакция со стороны официальных лиц Словении — по уровню русофобии."В одностороннем порядке разрываются межведомственные соглашения. Граждане Словении отказываются от российских государственных наград, дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне. И это происходит на фоне учрежденного в прошлом году — причем по инициативе словенской стороны — Дня российско-словенской дружбы", — пояснил директор департамента.Власти Словении ранее обещали, что помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере отправкой необходимых грузов. МИД страны также ранее отменил аккредитацию всех пяти почетных консулов России в стране. Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220315/mvf-1778348010.html
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в мире, владимир путин, янез янша, россия, киев, вооруженные силы рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юрий пилипсон, москва
03:36 16.03.2022 (обновлено: 03:39 16.03.2022)
 
МИД: страны Европы хотят выслужиться перед НАТО в оценке кризиса на Украине

МИД: некоторые страны Европы хотят выслужиться перед НАТО в оценке кризиса на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Отдельные страны Европы инициативно стремятся выслужиться перед НАТО и США в своем "яростном неприятии" событий на Украине, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

"Страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности. В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем "яростном неприятии" событий на Украине", — сказал Пилипсон.

Директор департамента добавил, что российскую сторону "несколько озадачила" реакция со стороны официальных лиц Словении — по уровню русофобии.
"В одностороннем порядке разрываются межведомственные соглашения. Граждане Словении отказываются от российских государственных наград, дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне. И это происходит на фоне учрежденного в прошлом году — причем по инициативе словенской стороны — Дня российско-словенской дружбы", — пояснил директор департамента.
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Власти Словении ранее обещали, что помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере отправкой необходимых грузов. МИД страны также ранее отменил аккредитацию всех пяти почетных консулов России в стране. Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В миреВладимир ПутинЯнез ЯншаРоссияКиевВооруженные силы РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Юрий ПилипсонМосква
 
 
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