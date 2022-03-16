https://ria.ru/20220316/ermitazh-1778536839.html
Эрмитаж подтвердил, что не будет досрочно возвращать картины из Италии
Эрмитаж подтвердил, что не будет досрочно возвращать картины из Италии - РИА Новости, 16.03.2022
Эрмитаж подтвердил, что не будет досрочно возвращать картины из Италии
Государственный Эрмитаж подтвердил, что те картины из коллекций музея, которые в настоящее время экспонируются в Италии, не будут отозваны досрочно. Об этом... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:36
2022-03-16T19:36
2022-03-16T19:36
культура
новости культуры
михаил пиотровский
пабло пикассо
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государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж подтвердил, что те картины из коллекций музея, которые в настоящее время экспонируются в Италии, не будут отозваны досрочно. Об этом сообщается в Telegram-канале музея."Учитывая проблемы безопасности и логистики, министерство культуры Российской Федерации и Государственный Эрмитаж решили не отзывать немедленно из Италии те экспонаты, которые только что были представлены на выставках в Милане и в Риме. Их возврат готовится в соответствии с общими договоренностями с учетом политической обстановки и транспортной ситуации. Выставки, чей срок подходит к концу, готовятся к возвращению в несколько ускоренном темпе. Эрмитаж благодарит своих итальянских партнеров за понимание. Заметим, что публичное обсуждение деталей этой стороны межмузейных отношений, даже в вульгарном формате, создает угрозу безопасности экспонатов", — говорит генеральный директор музея Михаил Пиотровский.Как уточняет музей, в Италии недавно открылись несколько проектов, в которых участвуют произведения искусства из коллекции Эрмитажа. Это выставка картины Пабло Пикассо "Молодая женщина" в Риме и выставка "Тициан и образ женщины в Венеции XVI века" в Милане. Двадцать седьмого марта завершает работу выставка "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей" в Итальянских галереях Милана, где также представлены экспонаты Эрмитажа."Руководство музея остается в тесном контакте с центром "Эрмитаж — Италия", несмотря на то, что его оперативная деятельность приостановлена, и с другими итальянскими партнерами. Позиция Эрмитажа остается неизменной: мосты культуры должны сохраняться", — отметили в публикации. Ранее в издательском доме "Скира" (Skira), который организует выставку с работами Тициана в Милане, РИА Новости рассказали, что Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. До этого сообщалось, что Эрмитаж попросил до конца марта два миланских музея вернуть 25 картин, которые он одолжил из своей коллекции.
https://ria.ru/20220315/ermitazh-1778319491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил пиотровский, пабло пикассо, милан, венеция, россия, государственный эрмитаж, эрмитаж (музей), музеи, вечеллио тициан
Эрмитаж подтвердил, что не будет досрочно возвращать картины из Италии
Эрмитаж подтвердил, что не будет досрочно возвращать картины из музеев Италии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж подтвердил, что те картины из коллекций музея, которые в настоящее время экспонируются в Италии, не будут отозваны досрочно. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.
"Учитывая проблемы безопасности и логистики, министерство культуры Российской Федерации и Государственный Эрмитаж решили не отзывать немедленно из Италии те экспонаты, которые только что были представлены на выставках в Милане и в Риме. Их возврат готовится в соответствии с общими договоренностями с учетом политической обстановки и транспортной ситуации. Выставки, чей срок подходит к концу, готовятся к возвращению в несколько ускоренном темпе. Эрмитаж благодарит своих итальянских партнеров за понимание. Заметим, что публичное обсуждение деталей этой стороны межмузейных отношений, даже в вульгарном формате, создает угрозу безопасности экспонатов", — говорит генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
Как уточняет музей, в Италии недавно открылись несколько проектов, в которых участвуют произведения искусства из коллекции Эрмитажа. Это выставка картины Пабло Пикассо "Молодая женщина" в Риме и выставка "Тициан и образ женщины в Венеции XVI века" в Милане. Двадцать седьмого марта завершает работу выставка "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей" в Итальянских галереях Милана, где также представлены экспонаты Эрмитажа.
"Руководство музея остается в тесном контакте с центром "Эрмитаж — Италия", несмотря на то, что его оперативная деятельность приостановлена, и с другими итальянскими партнерами. Позиция Эрмитажа остается неизменной: мосты культуры должны сохраняться", — отметили в публикации.
Ранее в издательском доме "Скира" (Skira), который организует выставку с работами Тициана в Милане, РИА Новости рассказали
, что Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях.
До этого сообщалось, что Эрмитаж попросил
до конца марта два миланских музея вернуть 25 картин, которые он одолжил из своей коллекции.