https://ria.ru/20220316/ermitazh-1778536839.html

Эрмитаж подтвердил, что не будет досрочно возвращать картины из Италии

Эрмитаж подтвердил, что не будет досрочно возвращать картины из Италии - РИА Новости, 16.03.2022

Эрмитаж подтвердил, что не будет досрочно возвращать картины из Италии

Государственный Эрмитаж подтвердил, что те картины из коллекций музея, которые в настоящее время экспонируются в Италии, не будут отозваны досрочно. Об этом... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:36

2022-03-16T19:36

2022-03-16T19:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж подтвердил, что те картины из коллекций музея, которые в настоящее время экспонируются в Италии, не будут отозваны досрочно. Об этом сообщается в Telegram-канале музея."Учитывая проблемы безопасности и логистики, министерство культуры Российской Федерации и Государственный Эрмитаж решили не отзывать немедленно из Италии те экспонаты, которые только что были представлены на выставках в Милане и в Риме. Их возврат готовится в соответствии с общими договоренностями с учетом политической обстановки и транспортной ситуации. Выставки, чей срок подходит к концу, готовятся к возвращению в несколько ускоренном темпе. Эрмитаж благодарит своих итальянских партнеров за понимание. Заметим, что публичное обсуждение деталей этой стороны межмузейных отношений, даже в вульгарном формате, создает угрозу безопасности экспонатов", — говорит генеральный директор музея Михаил Пиотровский.Как уточняет музей, в Италии недавно открылись несколько проектов, в которых участвуют произведения искусства из коллекции Эрмитажа. Это выставка картины Пабло Пикассо "Молодая женщина" в Риме и выставка "Тициан и образ женщины в Венеции XVI века" в Милане. Двадцать седьмого марта завершает работу выставка "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей" в Итальянских галереях Милана, где также представлены экспонаты Эрмитажа."Руководство музея остается в тесном контакте с центром "Эрмитаж — Италия", несмотря на то, что его оперативная деятельность приостановлена, и с другими итальянскими партнерами. Позиция Эрмитажа остается неизменной: мосты культуры должны сохраняться", — отметили в публикации. Ранее в издательском доме "Скира" (Skira), который организует выставку с работами Тициана в Милане, РИА Новости рассказали, что Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. До этого сообщалось, что Эрмитаж попросил до конца марта два миланских музея вернуть 25 картин, которые он одолжил из своей коллекции.

https://ria.ru/20220315/ermitazh-1778319491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил пиотровский, пабло пикассо, милан, венеция, россия, государственный эрмитаж, эрмитаж (музей), музеи, вечеллио тициан