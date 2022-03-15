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Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии - РИА Новости, 15.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220315/ermitazh-1778204563.html
Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии
Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии - РИА Новости, 15.03.2022
Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии
Государственный Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. Об этом проинформировали РИА... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:52
2022-03-15T10:52
культура
новости культуры
выставки
государственный эрмитаж
италия
рим
вечеллио тициан
милан
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РИМ, 15 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. Об этом проинформировали РИА Новости в издательском доме "Скира" (Skira), который организует выставку с работами Тициана в Милане.По ее словам, пока неясно, пробудут ли экспонаты из Эрмитажа в Италии до завершения выставок. "Но сейчас это хорошая новость", — говорит организатор.На минувшей неделе стало известно, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он одолжил для их выставок. В Королевском дворце Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работы Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". Выставка "Тициан и образ женщины венецианского XVI века" проходит в Королевском дворце уже три недели. Она должна завершиться 5 июня.В Gallerie D'Italia на выставке, посвященной европейскому Гран-туру, находятся 23 картины, принадлежащих Эрмитажу. На момент открытия экспозиции в ноябре прошлого года рассказывалось, что на ней будет представлено около 130 полотен. Эта выставка продлится до 27 марта.Также сообщалось об отзыве картине Пикассо "Молодая дама", которая выставляется в Риме в фонде Альды Фенди. Его представители оказались недоступны для комментариев.
https://ria.ru/20220314/ermitazh-1778141603.html
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новости культуры, выставки, государственный эрмитаж, италия, рим, вечеллио тициан, милан, музеи
10:52 15.03.2022
 
Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии

Государственный Эрмитаж не будет отзывать свои картины с двух выставок в Италии

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
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РИМ, 15 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. Об этом проинформировали РИА Новости в издательском доме "Скира" (Skira), который организует выставку с работами Тициана в Милане.

"Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в письме генеральному секретарю фонда "Эрмитаж-Италия" Маурицио Чеккони сообщил, что картины могут остаться", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, пока неясно, пробудут ли экспонаты из Эрмитажа в Италии до завершения выставок. "Но сейчас это хорошая новость", — говорит организатор.
На минувшей неделе стало известно, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он одолжил для их выставок.
В Королевском дворце Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работы Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". Выставка "Тициан и образ женщины венецианского XVI века" проходит в Королевском дворце уже три недели. Она должна завершиться 5 июня.
CC BY-SA 4.0 / Commonists / Portrait of a young womanКартина Тициана "Портрет молодой женщины"
Картина Тициана Портрет молодой женщины
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
CC BY-SA 4.0 / Commonists / Portrait of a young woman
© Фото : Public Domain

Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"

Картина Джованни Кариани Искушение
2 из 2

Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"

© Фото : Public Domain
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
CC BY-SA 4.0 / Commonists / Portrait of a young woman
2 из 2

Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"

© Фото : Public Domain
В Gallerie D'Italia на выставке, посвященной европейскому Гран-туру, находятся 23 картины, принадлежащих Эрмитажу. На момент открытия экспозиции в ноябре прошлого года рассказывалось, что на ней будет представлено около 130 полотен. Эта выставка продлится до 27 марта.
Также сообщалось об отзыве картине Пикассо "Молодая дама", которая выставляется в Риме в фонде Альды Фенди. Его представители оказались недоступны для комментариев.
Выставка Русский авангард вернулась в Эрмитаж из Амстердама - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 19:21Культура
В Эрмитаж из Амстердама вернулась выставка произведений авангардистов
 
КультураНовости культурыВыставкиГосударственный ЭрмитажИталияРимВечеллио ТицианМиланМузеи
 
 
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