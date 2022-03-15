https://ria.ru/20220315/ermitazh-1778204563.html

Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии

Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии - РИА Новости, 15.03.2022

Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии

Государственный Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. Об этом проинформировали РИА... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:52

2022-03-15T10:52

2022-03-15T10:52

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РИМ, 15 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. Об этом проинформировали РИА Новости в издательском доме "Скира" (Skira), который организует выставку с работами Тициана в Милане.По ее словам, пока неясно, пробудут ли экспонаты из Эрмитажа в Италии до завершения выставок. "Но сейчас это хорошая новость", — говорит организатор.На минувшей неделе стало известно, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он одолжил для их выставок. В Королевском дворце Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работы Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". Выставка "Тициан и образ женщины венецианского XVI века" проходит в Королевском дворце уже три недели. Она должна завершиться 5 июня.В Gallerie D'Italia на выставке, посвященной европейскому Гран-туру, находятся 23 картины, принадлежащих Эрмитажу. На момент открытия экспозиции в ноябре прошлого года рассказывалось, что на ней будет представлено около 130 полотен. Эта выставка продлится до 27 марта.Также сообщалось об отзыве картине Пикассо "Молодая дама", которая выставляется в Риме в фонде Альды Фенди. Его представители оказались недоступны для комментариев.

https://ria.ru/20220314/ermitazh-1778141603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, государственный эрмитаж, италия, рим, вечеллио тициан, милан, музеи