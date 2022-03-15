https://ria.ru/20220315/ermitazh-1778204563.html
Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии
Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии - РИА Новости, 15.03.2022
Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии
Государственный Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. Об этом проинформировали РИА... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:52
2022-03-15T10:52
2022-03-15T10:52
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РИМ, 15 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. Об этом проинформировали РИА Новости в издательском доме "Скира" (Skira), который организует выставку с работами Тициана в Милане.По ее словам, пока неясно, пробудут ли экспонаты из Эрмитажа в Италии до завершения выставок. "Но сейчас это хорошая новость", — говорит организатор.На минувшей неделе стало известно, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он одолжил для их выставок. В Королевском дворце Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работы Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". Выставка "Тициан и образ женщины венецианского XVI века" проходит в Королевском дворце уже три недели. Она должна завершиться 5 июня.В Gallerie D'Italia на выставке, посвященной европейскому Гран-туру, находятся 23 картины, принадлежащих Эрмитажу. На момент открытия экспозиции в ноябре прошлого года рассказывалось, что на ней будет представлено около 130 полотен. Эта выставка продлится до 27 марта.Также сообщалось об отзыве картине Пикассо "Молодая дама", которая выставляется в Риме в фонде Альды Фенди. Его представители оказались недоступны для комментариев.
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РИА Новости
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новости культуры, выставки, государственный эрмитаж, италия, рим, вечеллио тициан, милан, музеи
Эрмитаж передумал отзывать свои картины из Италии
Государственный Эрмитаж не будет отзывать свои картины с двух выставок в Италии
РИМ, 15 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж отменил решение о немедленном возвращении картин, предоставленных для выставок в итальянских музеях. Об этом проинформировали РИА Новости в издательском доме "Скира" (Skira), который организует выставку с работами Тициана в Милане.
"Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в письме генеральному секретарю фонда "Эрмитаж-Италия" Маурицио Чеккони сообщил, что картины могут остаться", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, пока неясно, пробудут ли экспонаты из Эрмитажа в Италии до завершения выставок. "Но сейчас это хорошая новость", — говорит организатор.
На минувшей неделе стало
известно, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он одолжил для их выставок.
В Королевском дворце Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работы Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". Выставка "Тициан и образ женщины венецианского XVI века" проходит в Королевском дворце уже три недели. Она должна завершиться 5 июня.
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
2 из 2
Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
2 из 2
Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"
В Gallerie D'Italia на выставке, посвященной европейскому Гран-туру, находятся 23 картины, принадлежащих Эрмитажу. На момент открытия экспозиции в ноябре прошлого года рассказывалось, что на ней будет представлено около 130 полотен. Эта выставка продлится до 27 марта.
Также сообщалось об отзыве картине Пикассо "Молодая дама", которая выставляется в Риме в фонде Альды Фенди. Его представители оказались недоступны для комментариев.