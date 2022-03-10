https://ria.ru/20220310/ermitazh-1777413755.html

Эрмитаж попросил миланские музеи вернуть картины, переданные для выставок

Эрмитаж попросил миланские музеи вернуть картины, переданные для выставок - РИА Новости, 10.03.2022

Эрмитаж попросил миланские музеи вернуть картины, переданные для выставок

Государственный Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок, сообщили РИА Новости представители итальянских... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:46

2022-03-10T10:46

2022-03-10T11:03

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РИМ, 10 мар — РИА Новости. Государственный Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок, сообщили РИА Новости представители итальянских музейных площадок. По их словам, произведения необходимо вернуть до конца марта.В Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В пространствах Королевского дворца (Палаццо Реале) уже в течение двух недель проходит выставка "Тициан и образ женщины венецианского XVI века".В Gallerie D"Italia выставку, посвященную европейскому Гран-туру, покинут 23 картины, принадлежащих Эрмитажу.Представитель итальянского музея не уточнила, о каких работах идет речь, однако на момент открытия экспозиции в ноябре прошлого года сообщалось, что в ней примут участие около 130 полотен."Наша выставка закрывается 27 марта, вернуть картины мы должны за неделю до этого", — сказала представитель Gallerie D"Italia.На сообщение об отзыве картин откликнулся министр культуры Италии Дарио Франческини. По его словам, организацией выставок занималось не министерство, а мэрия Милана и частная площадка Gallerie. "Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены", — сказал Франческини.

https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дарио франческини, милан, италия, выставки, государственный эрмитаж