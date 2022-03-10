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Культура
https://ria.ru/20220310/ermitazh-1777413755.html
Эрмитаж попросил миланские музеи вернуть картины, переданные для выставок
Эрмитаж попросил миланские музеи вернуть картины, переданные для выставок - РИА Новости, 10.03.2022
Эрмитаж попросил миланские музеи вернуть картины, переданные для выставок
Государственный Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок, сообщили РИА Новости представители итальянских... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:46
2022-03-10T11:03
культура
новости культуры
дарио франческини
милан
италия
выставки
государственный эрмитаж
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РИМ, 10 мар — РИА Новости. Государственный Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок, сообщили РИА Новости представители итальянских музейных площадок. По их словам, произведения необходимо вернуть до конца марта.В Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В пространствах Королевского дворца (Палаццо Реале) уже в течение двух недель проходит выставка "Тициан и образ женщины венецианского XVI века".В Gallerie D"Italia выставку, посвященную европейскому Гран-туру, покинут 23 картины, принадлежащих Эрмитажу.Представитель итальянского музея не уточнила, о каких работах идет речь, однако на момент открытия экспозиции в ноябре прошлого года сообщалось, что в ней примут участие около 130 полотен."Наша выставка закрывается 27 марта, вернуть картины мы должны за неделю до этого", — сказала представитель Gallerie D"Italia.На сообщение об отзыве картин откликнулся министр культуры Италии Дарио Франческини. По его словам, организацией выставок занималось не министерство, а мэрия Милана и частная площадка Gallerie. "Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены", — сказал Франческини.
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новости культуры, дарио франческини, милан, италия, выставки, государственный эрмитаж
10:46 10.03.2022 (обновлено: 11:03 10.03.2022)
 
Эрмитаж попросил миланские музеи вернуть картины, переданные для выставок

Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин, переданных для выставок

© Музеи РоссииГосударственный Эрмитаж. Зимний дворец
Государственный Эрмитаж. Зимний дворец
© Музеи России
Читать ria.ru в
РИМ, 10 мар — РИА Новости. Государственный Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок, сообщили РИА Новости представители итальянских музейных площадок. По их словам, произведения необходимо вернуть до конца марта.
В Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В пространствах Королевского дворца (Палаццо Реале) уже в течение двух недель проходит выставка "Тициан и образ женщины венецианского XVI века".
CC BY-SA 4.0 / Commonists / Portrait of a young womanКартина Тициана "Портрет молодой женщины"
Картина Тициана Портрет молодой женщины
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
CC BY-SA 4.0 / Commonists / Portrait of a young woman
© Фото : Public Domain

Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"

Картина Джованни Кариани Искушение
2 из 2

Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"

© Фото : Public Domain
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
CC BY-SA 4.0 / Commonists / Portrait of a young woman
2 из 2

Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"

© Фото : Public Domain
В Gallerie D"Italia выставку, посвященную европейскому Гран-туру, покинут 23 картины, принадлежащих Эрмитажу.
Представитель итальянского музея не уточнила, о каких работах идет речь, однако на момент открытия экспозиции в ноябре прошлого года сообщалось, что в ней примут участие около 130 полотен.
"Наша выставка закрывается 27 марта, вернуть картины мы должны за неделю до этого", — сказала представитель Gallerie D"Italia.
На сообщение об отзыве картин откликнулся министр культуры Италии Дарио Франческини. По его словам, организацией выставок занималось не министерство, а мэрия Милана и частная площадка Gallerie. "Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены", — сказал Франческини.
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