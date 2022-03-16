"Я реально его любила": Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava
Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava в день его рождения
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях призналась в чувствах к Dava (Давид Манукян). Отвечая на вопрос подписчика об отношении к артисту, певица отметила, что очень скучает.
"Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… И это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви… Я ***** его реально любила", – заявила Ольга.
Роман Бузовой и Манукяна начался в 2019 году. Затем пара со скандалом рассталась: певица обвинила Давида в изменах и абьюзе.
Сам Dava ранее признавался, что сделал Бузовой предложение на третий месяц знакомства.
"Я сделал предложение на третий месяц. Я сделал предложение в первый раз в своей жизни. Я всегда представлял, что это будет раз и навсегда. Никто об этом не знал, но я боролся за эти отношения. Я делал все, что в моих силах", – отмечал Манукян.
Причиной разрыва исполнитель назвал несовместимость характеров.
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