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"Я реально его любила": Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava - РИА Новости, 16.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220316/buzova-1778501807.html
"Я реально его любила": Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava
"Я реально его любила": Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava - РИА Новости, 16.03.2022
"Я реально его любила": Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava
Ольга Бузова в социальных сетях призналась в чувствах к Dava (Давид Манукян). Отвечая на вопрос подписчика об отношении к артисту, певица отметила, что очень... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:57
2022-03-16T18:57
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
ольга бузова
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях призналась в чувствах к Dava (Давид Манукян). Отвечая на вопрос подписчика об отношении к артисту, певица отметила, что очень скучает.Роман Бузовой и Манукяна начался в 2019 году. Затем пара со скандалом рассталась: певица обвинила Давида в изменах и абьюзе.Сам Dava ранее признавался, что сделал Бузовой предложение на третий месяц знакомства.Причиной разрыва исполнитель назвал несовместимость характеров.
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знаменитости, шоу-бизнес, ольга бузова, давид манукян (dava)
18:57 16.03.2022
 
"Я реально его любила": Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava

Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava в день его рождения

© Фото : @dava_mФотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна
Фотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : @dava_m
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях призналась в чувствах к Dava (Давид Манукян). Отвечая на вопрос подписчика об отношении к артисту, певица отметила, что очень скучает.

"Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… И это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви… Я ***** его реально любила", – заявила Ольга.

Роман Бузовой и Манукяна начался в 2019 году. Затем пара со скандалом рассталась: певица обвинила Давида в изменах и абьюзе.
Сам Dava ранее признавался, что сделал Бузовой предложение на третий месяц знакомства.

"Я сделал предложение на третий месяц. Я сделал предложение в первый раз в своей жизни. Я всегда представлял, что это будет раз и навсегда. Никто об этом не знал, но я боролся за эти отношения. Я делал все, что в моих силах", – отмечал Манукян.

Причиной разрыва исполнитель назвал несовместимость характеров.
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесОльга БузоваДавид Манукян (Dava)
 
 
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