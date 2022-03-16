https://ria.ru/20220316/buzova-1778501807.html

"Я реально его любила": Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava

"Я реально его любила": Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava - РИА Новости, 16.03.2022

"Я реально его любила": Ольга Бузова призналась в чувствах к Dava

Ольга Бузова в социальных сетях призналась в чувствах к Dava (Давид Манукян). Отвечая на вопрос подписчика об отношении к артисту, певица отметила, что очень... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:57

2022-03-16T18:57

2022-03-16T18:57

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ольга бузова

давид манукян (dava)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях призналась в чувствах к Dava (Давид Манукян). Отвечая на вопрос подписчика об отношении к артисту, певица отметила, что очень скучает.Роман Бузовой и Манукяна начался в 2019 году. Затем пара со скандалом рассталась: певица обвинила Давида в изменах и абьюзе.Сам Dava ранее признавался, что сделал Бузовой предложение на третий месяц знакомства.Причиной разрыва исполнитель назвал несовместимость характеров.

https://ria.ru/20211229/lazarev-1765971830.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, ольга бузова, давид манукян (dava)