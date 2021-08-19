"Сделал предложение на третий месяц": Dava рассказал о чувствах к Бузовой
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Певец Dava (Давид Манукян) в интервью блогеру Иде Галич рассказал о своих чувствах к бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. Артист признался, что сделал ей предложение.
"Я сделал предложение на третий месяц. Я сделал предложение в первый раз в своей жизни. Я всегда представлял, что это будет раз и навсегда. Никто об этом не знал, но я боролся за эти отношения. Я делал все, что в моих силах", – признался Манукян.
Давид рассказал, что хорошо подготовился к мероприятию – устроил для Ольги романтическую прогулку по Риму и подарил кольцо. Несмотря на сделанное предложение, регистрация брака затянулась. Через какое-то время Манукян понял, что свадьба никому не нужна.
"Не хочется никого обвинять. Мы не подошли друг другу характером. В начале отношений у всех такое бывает, что любовь и страсть, а потом появляются моменты, которые тебя напрягают", – сказал Dava.
Роман Бузовой и Манукяна начался в 2019 году. Затем пара со скандалом рассталась: певица обвинила Давида в изменах и абьюзе.
Также ранее Бузова заявляла, что может написать книгу по оправданию мужчин.
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