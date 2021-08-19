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Шоубиз
https://ria.ru/20210819/dava-1746379436.html
"Сделал предложение на третий месяц": Dava рассказал о чувствах к Бузовой
"Сделал предложение на третий месяц": Dava рассказал о чувствах к Бузовой - РИА Новости, 19.08.2021
"Сделал предложение на третий месяц": Dava рассказал о чувствах к Бузовой
Певец Dava (Давид Манукян) в интервью блогеру Иде Галич рассказал о своих чувствах к бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. Артист признался, что сделал ей... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:56
2021-08-19T16:56
шоубиз
интервью
ольга бузова
знаменитости
давид манукян (dava)
ида галич
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Певец Dava (Давид Манукян) в интервью блогеру Иде Галич рассказал о своих чувствах к бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. Артист признался, что сделал ей предложение.Давид рассказал, что хорошо подготовился к мероприятию – устроил для Ольги романтическую прогулку по Риму и подарил кольцо. Несмотря на сделанное предложение, регистрация брака затянулась. Через какое-то время Манукян понял, что свадьба никому не нужна.Роман Бузовой и Манукяна начался в 2019 году. Затем пара со скандалом рассталась: певица обвинила Давида в изменах и абьюзе.Также ранее Бузова заявляла, что может написать книгу по оправданию мужчин.
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интервью, ольга бузова, знаменитости, давид манукян (dava), ида галич
16:56 19.08.2021
 

"Сделал предложение на третий месяц": Dava рассказал о чувствах к Бузовой

© Galich Ida/YoutubeСкриншот шоу Иды Галич "Есть вопросики" с Давидом Манукяном
Скриншот шоу Иды Галич Есть вопросики с Давидом Манукяном
© Galich Ida/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Певец Dava (Давид Манукян) в интервью блогеру Иде Галич рассказал о своих чувствах к бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. Артист признался, что сделал ей предложение.
"Я сделал предложение на третий месяц. Я сделал предложение в первый раз в своей жизни. Я всегда представлял, что это будет раз и навсегда. Никто об этом не знал, но я боролся за эти отношения. Я делал все, что в моих силах", – признался Манукян.
Давид рассказал, что хорошо подготовился к мероприятию – устроил для Ольги романтическую прогулку по Риму и подарил кольцо. Несмотря на сделанное предложение, регистрация брака затянулась. Через какое-то время Манукян понял, что свадьба никому не нужна.

"Не хочется никого обвинять. Мы не подошли друг другу характером. В начале отношений у всех такое бывает, что любовь и страсть, а потом появляются моменты, которые тебя напрягают", – сказал Dava.

Роман Бузовой и Манукяна начался в 2019 году. Затем пара со скандалом рассталась: певица обвинила Давида в изменах и абьюзе.
Также ранее Бузова заявляла, что может написать книгу по оправданию мужчин.
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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ШоубизИнтервьюОльга БузоваЗнаменитостиДавид Манукян (Dava)Ида Галич
 
 
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