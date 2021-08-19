https://ria.ru/20210819/dava-1746379436.html

"Сделал предложение на третий месяц": Dava рассказал о чувствах к Бузовой

"Сделал предложение на третий месяц": Dava рассказал о чувствах к Бузовой - РИА Новости, 19.08.2021

"Сделал предложение на третий месяц": Dava рассказал о чувствах к Бузовой

Певец Dava (Давид Манукян) в интервью блогеру Иде Галич рассказал о своих чувствах к бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. Артист признался, что сделал ей... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:56

2021-08-19T16:56

2021-08-19T16:56

шоубиз

интервью

ольга бузова

знаменитости

давид манукян (dava)

ида галич

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Певец Dava (Давид Манукян) в интервью блогеру Иде Галич рассказал о своих чувствах к бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. Артист признался, что сделал ей предложение.Давид рассказал, что хорошо подготовился к мероприятию – устроил для Ольги романтическую прогулку по Риму и подарил кольцо. Несмотря на сделанное предложение, регистрация брака затянулась. Через какое-то время Манукян понял, что свадьба никому не нужна.Роман Бузовой и Манукяна начался в 2019 году. Затем пара со скандалом рассталась: певица обвинила Давида в изменах и абьюзе.Также ранее Бузова заявляла, что может написать книгу по оправданию мужчин.

https://ria.ru/20210630/dava-1739268480.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, ольга бузова, знаменитости, давид манукян (dava), ида галич